Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yumruklanan Beyaz TV muhabiri o anları anlattı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklanmıştı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz, Mansur Yavaş'ın korumaları tarafından darp edildi.Olay anını anlatan İsmail Çanak şu ifadeleri kullandı;"Kitre bebek vurgunu konulu haberi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sormak için Ankara Beypazarı'nda bulunan kent tarihi müzesi açılışına gittik. Beyaz TV ekibi olduğumuzun anlaşılması üzerine kalabalık bir ekip tarafından abluka altına alındık. Çekimler süresince 'Burada çekim yapmayın, sonunuz olur, Mansur Yavaş rahat bırakın' şeklinde sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldık. Ancak haberimizi tamamlamak için Mansur Yavaş'ın müzeye girişini bekledik. Bu sırada kalabalık bir ekip kameraman Tansel Yılmaz'ı darp ederek müze dışına attı. Ben ise elimde Beyaz TV mikrofonuyla içerde kaldım. Beni abluka altında tutan ekibe Mansur Yavaş'a kısa bir sorum olduğunu ve Bu soruyu sormak için müsaade etmelerini istedim. Sıkıştırıldım, fiziki müdahaleye maruz kalınca kalabalığı itekleyip olay yerinden çıkmak istedim. Bu sırada 60 kişilik ekip organize olarak bir anda beni darp etmeye başladı. Yaşadığım şokla kendimi korumaya çalışırken emniyet mensubu arkadaşlar gelerek bizi hızlı bir şekilde bölgeden tahliye etmeye çalıştı, ancak kalabalık ekip o kadar büyüktü ki onları da bizden sanım Emniyet mensuplarına saldırmaya çalıştılar."