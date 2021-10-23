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Hollywood'da korkunç ölüm: Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Dünya film setindeki korkunç olayı konuşuyor... Hollywood'un önemli oyunları arasında gösterilen Alec Baldwin' yeni filmi Rust'ın New Mexico'da kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü. Yaşanan korkunç kazada yönetmen Joel Souza da ağır yaralanmıştı. Olay sonrası konuşan Alec Baldwin kendi isteği ile polise gidip ifade verdikten sonra kazaya kurban giden Hutchins'in ailesi ile görüştüğünü açıklamıştı. Korkunç kazanın yankıları sürerken silahtan çıkan mermi ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Ekleme: 23.10.2021 - 10:58 Güncelleme: 23.10.2021 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
Hollywood'da korkunç ölüm: Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...
Dünya, ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu set ekibinden 1 kişiyi öldürmesini konuşuyor.

ABD medyasının Santa Fe Bölge Şerifi Ofisi'nin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, New Mexico eyaletindeki 'Rust' filminin setinde bir kaza meydana geldi.

SETTE KORKUNÇ ÖLÜM

Baldwin'in bir sahnenin çekiminde kullandığı kurusıkı silahı ateşlemesi sonucunda 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins ve 48 yaşındaki Yönetmen Joel Souza vuruldu.

Olay yerine gelen helikopterle hastaneye kaldırılan Hutchins'in hayatını kaybettiği açıklandı Ambulansla farklı bir hastaneye kaldırılan Souza'nın tedavisi sürüyor.

Konuyla ilgili olarak basına açıklamada bulunan yıldız oyuncunun sözcüsü ise sette kurusıkı silahın ateş aldığını ve bir kaza yaşandığını aktardı. Öte yandan Santa Fe County Şerif Ofisi tarafından da açıklama geldi. Açıklamada, olayın araştırıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında şu an Baldwin'e yönelik herhangi bir suçlamanın olmadığı aktarılırken, Baldwin'in kendi isteği ile polise giderek yaşanan olayı anlattığı belirtildi. Baldwin'in ifadesinden sonra ise binadan ayrıldığı açıklandı.

Binadan ayrılan Baldwin'in gözyaşları içinde kaldığı görülürken, o ana ait görüntüler herkes tarafından konuşuldu. Uluslararası Görüntü Yönetmenleri Birliği, Hutchins'in ölümünün 'yıkıcı bir haber' ve 'korkunç bir kayıp' olduğunu belirtti.

Korkunç olayın ardından ünlü yıldız Baldwin sessizliğini bozdu va sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Baldwin yaptığı paylaşımda, 'Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum.Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum' ifadelerine yer verdi.

Baldwin konuyla ilgili yaptığı başka bir paylaşımda ise üzgün olduğunu vurguladı ve Halyna Hutchins'in ailesi ile görüştüğünü kamuoyuna aktardı.

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelere göre, filmin yardımcı yönetmeni sahnede kullanılmak üzere hazırlanan üç silahtan birini Baldwin'e verdi.

Silahın güvenli olduğu belirtilmişti ancak Alec Baldwin'in ateşlediği silahtan çıkan 'gerçek mermi' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'ın göğsüne isabet etti.

Yardımcı yönetmen polise verdiği ifadesinde Baldwin'e verdiği silahta 'gerçek mermi' olduğunu bilmediğini iddia etti.

Polis Baldwin'in ateşlediği silahı ve kanlı kostümlerini delil olarak aldı

Çekimler sırasında kullanılan diğer silahlara da el koydu.

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