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CHP'li belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor: Muratpaşa'ya Tolstoy büstü

CHP'nin yönetimindeki belediyelerde açılışı yapılan heykellere bir yenisi daha eklendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediyeye hediye edilen Lev Tolstoy büstünün açılışını gerçekleştirdi.

CHP'li belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor: Muratpaşa'ya Tolstoy büstü
Ekleme: 23.10.2021 - 23:49 Güncelleme: 23.10.2021 - 23:53 / Editör: Ozge Selin
CHP'li belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor: Muratpaşa'ya Tolstoy büstü
Antalya'da CHP yönetimindeki Muratpaşa Belediyesi, Türkiye ile Rusya arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla Çağlayan Mahallesi'nde Rusya-Türkiye Dostluk Parkı oluşturdu.

TOLSTOY BÜSTÜ YERLEŞTİRİLDİ
Park ve parkta bulunan ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstü bugün açıldı. Açılışa Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.

HEDİYE EDİLEN BÜSTÜ AÇTILAR
Törende konuşan Uysal, 'Rusya, komşularımız içerisinde en geniş nüfusa ve topraklara sahip ülke. İlişkilerimizin de çok güçlü olduğu bir ülke. O yüzden bizim için ayrı bir yeri var. Bütün Rus komşularıma, iyi komşulukları için teşekkür ediyorum.' dedi.

Konuşmaların ardından Rusya Uluslararası İşbirliği Derneği, Türkiye Dostluk Derneği ve Kültürlerarası Diyalog-Birleşik Dünya Fonu tarafından hediye edilen ünlü yazar Lev Tolstoy'un büstünün açılışı gerçekleştirildi.
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CHP'li belediyelerin heykel koleksiyonu büyüyor: Muratpaşa'ya Tolstoy büstü
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