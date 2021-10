Başkan Erdoğan: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin! Bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda partililere hitap ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 'Biz bugünlere büyük ve Güçlü Türkiye sevdasına gönül veren isimsiz kahramanların gayretiyle geldik' dedi. Gençlere seslenen Erdoğan, 'Bizim yolumuz bugünde gerektiğinde vatanı bayrağı ezanı ve istikbali uğruna can vermekten gecikmeyen gençlerin yoludur. Başımız dik alnımız ak bir şekilde 20 yıldır bu yolda yürüyoruz. İlk günkü aşkla aziz milletimize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Ayrımcılık bizde yoktur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:'TÜRKİYE'NİN FARKLI COĞRAFYALARDA DA YAZMIŞ OLDUĞU DESTAN HEPİMİZİN ORTAK DESTANIDIR'Gençler gördüğünüz gibi dimdik ayaktayız. Burada üzerine basa basa ifade ediyorum: Huzurun istikrarın barışın teminatı AK Parti ve Cumhur İttifakıdır. Son 10 yılda karşılaştığımız badireleri nasıl atlattıysak 2023 limanına da ülkemizi selametle kavuşturacağız. Yurt içinde ve yurt dışında gayret göstermeye devam ediyoruz. Bu hafta 4 günlük bir Afrika ziyareti gerçekleştirdik. Angola'da, Togo'da ülkelerimiz arasında verimli görüşmeler yaptık. Togo'da komşu ülkeleri davet ederek Burkino Faso ile orada görüşme yaptık. Togo'da yaptığımız görüşme ve Nijerya'da yaptığımız görüşmelerde birçok alanda önemli kararlar aldık. Buralar bizden önce tanınmayan bilinmeyen yerlerdi. Bugün kıtanın her yerinde Türk ürünlerinin Türk şirketlerinin yardım elini uzatan STK'ları görüyor ve iftihar ediyorum. Türk müteahhitler kıtanın her bir tarafında mega projelere imza atıyor. Öyle ki bazı ülkeler bizi Türk şirketlerinin inşaa ettiği havalimanlarında kamu binalarında karşılıyor. Türk üniversitelerinden mezun gençler kendi toplumlarına hizmet ediyor. STK'larımızın tüccarlarımızın siyasetçilerimizin emeği olan bu başarı hepimizin ortak başarısıdır. Türkiye'nin farklı coğrafyalarda da yazmış olduğu destan hepimizin ortak destanıdır.'BUNLAR BİZE İNSANLIK DERSİ VEREMEZ, ÖNCE TÜRKİYE'DEN İNSANLIĞI ÖĞRENMELERİ LAZIM'Aynı soruyu ülkemizdeki lejyonerleri ile birlikte soruyorlar. Türkiye'nin verdiği mücadele sömürgecileri rahatsız ediyor. Avrupa'daki katliamları ile yüzleşmek yerine Türkiye'ye laf atanları muhatap almıyoruz. Cezayir'de Ruanda'da insanları katlettiniz. Kim bunlar Batı! Fransa. Bunlar bize insanlık dersi veremez, önce Türkiye'den insanlığı öğrenmeleri lazım. Bizi Afrika politikamızdan dolayı eleştirenlere Afrikalı kardeşlerimiz cevap veriyor. Afrika kıtası ile işbirliğimizden rahatsız olanlara rağmen işbirliğimizi güçlendireceğiz.'YURT DIŞINDA BU ADIMLARI ATARKEN ÜLKEMİZİ İHMAL ETMİYORUZ'Yurt dışında bu adımları atarken ülkemizi ihmal etmiyoruz. Hemen her hafta ülkemizin bir şehrini ziyaret ediyor ve toplu açılış heyecanını yaşıyoruz. Önceki hafta Adana'da resmi açılışlar yaptık. Yine aynı gün ülkemizin en stratejik sanayi tesislerinden biri olan Ceyhan'da çok öenmli bir tesisin temelini attık. Hizmet yolculuğumuza Eskişehir'de devam ediyoruz. Toplantımızın ardından Eskişehir'de 52 yeni fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz. Akabinde bakanlıklarımızın kurumlarımızın tamamladığı toplam yatırım bedeli 2,7 milyar lirayı aşan 106 ayrı eserin toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz.'BİZ ESERLERİMİZLE KONUŞUYORUZ'Ana muhalefet CHP... Eskişehir'de yaptıkları hangi eser var? Bunlardan bol bol nasihat dinlersiniz. Hep söylüyorum ya Ziya Paşa'nın sözünü: Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri... Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Gelirken şehir hastanesinin önünden geçtik. Biz buyuz işte. Devasa Eskişehir Şehir Hastanesi. Hamd olsun... Bugün millet bahçesinin açılışını yapacağız. Bu eserlerin inşaasına katkı sunan herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Allah ömür millet yetki verdikçe tüm vilayetlerimiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Bunun için önümüzdeki 1 buçuk yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Eskişehir, 2023'te sandıkları patlatmaya var mıyız? Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşacağız.