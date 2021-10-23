Başkan Erdoğan'ın çağrısı ses getirdi: 'Erdoğan haklı, BMGK'yı yenilemek gerekiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yapısı için sıklıkla dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" sözleri dünyaca tartışılan bir doktrin haline geldi. Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunan herkesin diline pelesenk olan ifadelere beş ülke içinde ilk sarı ışığı yakan Rusya oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Erdoğan haklı" sözleriyle destek verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabında BM'nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin önerilere yer verdi. Erdoğan, kitabında "Dünya beşten büyüktür" ifadesinde kendini bulan, BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesini merkeze alan bir perspektifin hayata geçirilmesi önerisini yineledi. Erdoğan'ın küresel düzende yenilik ve değişim çağrısına Rusya lideri Putin de destek vererek "Güvenlik Konseyi'nde değişiklik yapılabileceğini" kaydetti.Putin, "Ancak Güvenlik Konseyi'nin temelini yıkmadan bir değişiklik yapılması gerekiyor, zira bugün Güvenlik Konseyi, BM'nin anlamıdır. Daimi üyeler var, onların hakları var. Güvenlik Konseyi'nde temsil edilip daimi üye olmayanlar var. Dolayısıyla bu yapıyı nasıl daha dengeli, etkin kılacağımızı düşünmeliyiz. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. BM 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve o zaman farklı güç dengeleri vardı. Artık bu değişti. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi. Erdoğan'ın iyi bir analist olduğunu söyleyen Putin, Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşündüğünü belirtti.BMGK SORUNLARA KARŞI İŞLEVSİZKüresel sistem üzerine çalışan dış politika uzmanlarına göre, BMGK uluslararası barış ve güvenliğin korunması noktasında duyulan ihtiyaç durumunda "eylemsiz ve işlevsiz" kalıyor. Bu noktadan bakıldığında sistemin değişmesinin gereklilik değil zorunluluk olduğunu vurgulayan uzmanlar, Erdoğan'ın bu duruma yenilikçi bir öneriyle yaklaşan tek dünya lideri olduğunu ifade ediyor.ÜLKE LİDERLERİ SORGULAMADAN KAÇAMADIDiplomatik kaynaklar, Başkan Erdoğan'ın 8 yıldır dillendirdiği, "Daha adil dünya" arayışının ilk etapta yeni dünyanın öne çıkan ülkelerindeki halk tabanında karşılık bulduğunu, başlangıçta yönetimlerin mesafeli yaklaştığını, bu öneriye daha sonra akademisyenlerin ilgi gösterdiğini belirttiler. Son dönemde ise ülke liderlerinin de bu büyük sorgulamadan kaçamadığına dikkati çektiler.