  • USD: 9,59 - 9,60
  • EURO: 11,16 - 11,18
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Koca İnsidans haritasını paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka durumu...

Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu. Koca yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Bakan Koca İnsidans haritasını paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka durumu...
Ekleme: 23.10.2021 - 18:10 Güncelleme: 23.10.2021 - 18:16 / Editör: Ozge Selin
Bakan Koca İnsidans haritasını paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka durumu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, '9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.



İSTANBUL'DA VAKA SAYISI 292,33 OLDU

Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.

İŞTE VAKA ORANININ EN ÇOK ARTTIĞI 10 İL

Koca konuyla ilgili yaptığı paylaşımda vaka oranının en çok arttığı illere yer verdi. Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan.' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca İnsidans haritasını paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka durumu...
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Beyaz TV'ye destek!
Başkan Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması: Talimatı verdim, istenmeyen adam ilan edilecekler
Mansur Yavaş'ın adamları Beyaz TV ekibine saldırmıştı! Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi büyüyor...
Mavi renkli valizden FETÖ'nün darbe planı çıktı! Haritalar ve uydu görüntüleri bulundu
Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun'dan Cumhuriyet'in skandal manşetine yalanlama
Mansur Yavaş'ın adamları tarafından yumruklanan Beyaz TV muhabiri o anları anlattı!
Başkan Erdoğan'dan yerli otomobil TOGG ile ilgili önemli mesaj: Avrupa'nın üssü olacağız...
Mansur Yavaş’ın korumaları gazeteciyi yumrukladı! İşte vandallığın görüntüleri...
Alman Bild gazetesinden tepki çeken Erdoğan manşeti: Tamamen kendini kaybediyor
Başkan Erdoğan: Sakın ha bu oyunlara gelmeyin! Bunların hiçbirisi sizin kılınıza dokunamaz
PKK'nın iletişim ağları kesildi: Teröristler korku ve panik içinde...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası'na beni dinlemediler sitemi
109 ton altın için tarih belli oldu: Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak
10 elçinin işi artık zor: Dışişleri Bakanlığı yok sayacak
Merkez Bankası zorunlu karşılıklara ödenen faizi düşürdü
'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış
Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı
Başkan Erdoğan'ın çağrısı ses getirdi: 'Erdoğan haklı, BMGK'yı yenilemek gerekiyor
Milyonlara prim teşviki: Hükümet yeni destek için harekete geçti
Tim Cook'un Bağdat Caddesi paylaşımına Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi

Tim Cook'un Bağdat Caddesi paylaşımına Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Pucca’nın yargılandığı davada karar çıktı!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu kalbine yenik düştü!

Gramla satılıyor: Kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Gramla satılıyor: Kilogram fiyatı dudak uçuklatıyor

Hollywood'da korkunç ölüm: Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Hollywood'da korkunç ölüm: Alec Baldwin'in ateşlediği silah ile ilgili şok gerçek...

Acılar hala taze: Van'ı yıkıp geçen deprem felaketinin üstünden 10 yıl geçti

Acılar hala taze: Van'ı yıkıp geçen deprem felaketinin üstünden 10 yıl geçti