Bakan Koca İnsidans haritasını paylaştı! İşte illere göre haftalık vaka durumu...

Sağlık Bakanı Koca, 9-15 Ekim arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Haritaya göre, 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu. Koca yaptığı paylaşımda, "9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, '9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.İSTANBUL'DA VAKA SAYISI 292,33 OLDUHer 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 292,33, Ankara'da 374, İzmir'de 47,99 oldu.İŞTE VAKA ORANININ EN ÇOK ARTTIĞI 10 İLKoca konuyla ilgili yaptığı paylaşımda vaka oranının en çok arttığı illere yer verdi. Koca, 9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan.' ifadelerini kullandı.