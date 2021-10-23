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Beyaz Gazete
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Alman Bild gazetesinden tepki çeken Erdoğan manşeti: Tamamen kendini kaybediyor

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ağır ifadelerin kullanıldığı bir haber yayımladı. Erdoğan'ın hedef gösterildiği haberde, Osman Kavala savunması yapıldı. Ayrıca gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Paul Ronzheimer, yayınladığı videoda, gelişmeleri büyük bir endişe ile izlediklerini belirterek, "Erdoğan tamamen kendini kaybediyor. Umarım bizi endişelendirecek gelişmeler olmaz. Türkiye'de bu yönetimle artık her şey mümkün görünüyor" ifadelerini kullandı.

Alman Bild gazetesinden tepki çeken Erdoğan manşeti: Tamamen kendini kaybediyor
Ekleme: 23.10.2021 - 14:02 Güncelleme: 23.10.2021 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Alman Bild gazetesinden tepki çeken Erdoğan manşeti: Tamamen kendini kaybediyor
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükelçilere yönelik eleştirisini manşetine taşıdı. 10 büyükelçinin Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısı sonrası Türkiye, diplomatları Dışişlerine çağırmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş? Kavala'yı bırakın. Sen kendi ülkendeki haydutları, katilleri, teröristleri bırakıyor musun? Amerika'sı, Almanya'sı, hangisi böyle bir şeyi şu ana kadar yaptı? Yapmadılar ve yapmazlar. Konuştuğu zaman sana verecekleri cevap şudur, 'yargı bağımsızdır.' Sizde yargı bağımsız da bizdeki yargı bağımlı mı? Bizdeki yargı, bağımsızlığın en güzel örneklerini veriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'da yayın yapan Bild gazetesi, son yayımladığı haberle haddini çok aştı. Hedefe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koyan gazete, "Erdoğan'ın büyükelçilere sert çıkışı: Siz kimsiniz?" başlığını kullandı.

Kavala'yı savundular

Erdoğan'a, "otoriter olmak", "muhalefetle dalga geçmek", "kadın haklarına saygı duymamak" gibi ifadelerle saldıran Bild, Cumhurbaşkanın da bahsettiği iadeler için "terörist" ifadesini kullanamadı ve Kavala'nın serbest kalmamasını buna bağlayarak "hükümdarın çılgın gerekçesi" tabirini kullandı. Erdoğan'ın 10 büyükelçi için kullandığı "10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar? Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz" sözlerini "tehdit" olarak lanse eden Bild, konuyu bağlamından kopartarak, bir anda Türkiye'nin ekonomisini incelemeye aldı.

"Umarım bizi endişelendirecek gelişmeler olmaz"

Gazetenin Yayın Yönetmeni Yardımcısı Paul Ronzheimer ise, yayınladığı kısa bir videoda, gelişmeleri büyük bir endişe ile izlediklerini belirterek, "Erdoğan tamamen kendini kaybediyor. Umarım bizi endişelendirecek gelişmeler olmaz. Türkiye'de bu yönetimle artık her şey mümkün görünüyor" dedi.
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