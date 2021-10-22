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Türk Kahvesi Kilo Aldırır Mı? Türk Kahvesi Kaç Kalori?

Türk kahvesi, kültürümüzde büyük bir öneme sahiptir ve çoğu insan için vazgeçilmez bir içecektir. Türk kahvesinin kalorisi ve besin değerleri oldukça merak edilir. Peki Türk Kahvesi Kilo Aldırır Mı? Türk Kahvesi Kaç Kalori? Türk Kahvesi Zararlı Mı? İşte Türk kahvesinin besin değerleri…

Ekleme: 22.10.2021 - 15:39 Güncelleme: 22.10.2021 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Türk Kahvesi Kilo Aldırır Mı? Türk Kahvesi Kaç Kalori?
Kahve günlük hayatta en çok tüketilen içeceklerden biridir. Türk kahvesi özellikle Türk geleneğinde çok önemlidir ve belirli kalori ve besin değerine sahiptir. Kahvenin kilo aldırıp aldırmayacağı çok sık tüketenler tarafından oldukça merak edilir. Peki Türk kahvesi kaç kalori? Türk kahvesi kilo aldırır mı? Türk kahvesi yanlış tüketildiğinde kilo aldırır ancak doğru tüketildiğinde ise hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olur. Bu nedenle Türk kahvesinin vücudunuzdaki etkisine siz karar verirsiniz. Sizler için Türk kahvesinin kalorisini ve besin değerlerini yazdık.

Türk Kahvesi Kaç Kalori?


Türk Kahvesi kız istemeden dost buluşmalarına kadar hayatımızın her alanında bulunan bir içecektir. Ayrıca Türk kahvesi bol miktarda kafein içerir. İçerdiği kafein, yorgunluk ve uykusuzlukla savaşarak insanlara enerji sağlar. Ayrıca 1 fincan Türk kahvesi yaklaşık 2 kalori içerir. Sindirim sistemine oldukça faydalı olan Türk kahvesi normalde şekersiz olarak yenir.1 fincan yaklaşık 70 gram yani 7 kaloriye eşittir.

Türk Kahvesi Kilo Aldırır Mı? Türk Kahvesi Kaç Kalori? Türk Kahvesinin Besin Değerleri

Türk Kahvesi Kilo Aldırır Mı?


Bazı araştırmalar kahvenin kilo vermede faydalı olabileceğini gösterse de, kiloyu çeşitli şekillerde olumsuz etkileyebilir. Günün ilerleyen saatlerinde içtiğiniz kahve uyku düzeninizi etkileyebilir. Kilo alımının ana nedeni budur. Uykusuzluk ve kesintili uyku düzenleri iştahın artmasına ve işlenmiş gıdalar ve şeker için isteklere yol açabilir. Birçok insan kahveyi tatlılarla ilişkilendirir. Bunun nedeni, kafeinin tatlılık algınızı değiştirmesidir ve bu da şekerli yiyecekler için istek duymanıza neden olabilir.

Türk Kahvesi Kilo Verdirir Mi?




Kafein, kahve ve çayda yaygın olarak bulunan doğal bir uyarıcıdır. Her kahve porsiyonu genellikle çok fazla kafein içerir. Bir fincan (240 ml) demlenmiş kahve, yaklaşık 95 mg kafein sağlar. Bununla birlikte, kafein içeriği kahve çekirdeklerinin türüne, kavurma yöntemine ve hazırlama yöntemine bağlı olarak değişecektir. Kafein metabolizmanızı hızlandıracaktır. Bu nedenle birçok kilo kaybı takviyesi kafein içerir. Bazı araştırmalar, düzenli kafein alımının kiloyu koruyabildiğini ve kiloyu azaltabileceğini göstermiştir. Başarılı bir şekilde kilo vermiş kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, kahve ve kafein içenlerin zamanla verdikleri kiloları başarılı bir şekilde koruyabildiklerini göstermektedir.

Kafein iştahı da azaltabilir. Kahve içmek açlık hormonu ghrelin seviyesini düşürebilir. Çalışmalar, kahvenin gün boyunca tükettiğiniz kalori miktarını azaltabileceğini göstermiştir. Kısacası kafein, metabolizmayı hızlandırabilen ve açlık hormonu seviyelerini azaltabilen, böylece kilo alımını önleyen doğal bir uyarıcıdır.

Türk Kahvesi Kilo Aldırır Mı? Türk Kahvesi Kaç Kalori? Türk Kahvesinin Besin Değerleri

Kilo Almadan Türk Kahvesi Tüketmenin Yolları


Türk kahvesinin kilo aldırmasını önlemek için pek çok yol mevcut. Öncelikle kahveyi öğlen saatlerinde değil sabah saatlerinde tüketmeniz gerekiyor. Ayrıca kahvenize kesinlikle şeker kullanmamalısınız. Kahveyi şekersiz içmenin yollarını sizler için yazdık.

-Tarçın serpebilirsiniz.
-Badem sütü ya da Hindistan cevizi sütü kullanabilirsiniz.
-Kalorisiz ve doğal tatlandırıcı kullanabilirsiniz.
-Vanilya özü ekleyebilirsiniz.

Türk Kahvesi Kilo Aldırır Mı? Türk Kahvesi Kaç Kalori? Türk Kahvesinin Besin Değerleri

Türk Kahvesi Besin Değerleri


Bir fincan Türk kahvesi;
- 0.06 gram karbonhidrat (sade),
- 0.42 gram protein,
- 2.63 gram lif,
- 0.82 miligram sodyum,
- 70.2 miligram potasyum,
- 9.22 miligram kalsiyum ve
- 0.04 miligram A vitamini içermektedir.

Türk Kahvesi Kilo Aldırır Mı? Türk Kahvesi Kaç Kalori?” sorularına Türk kahvesinin besin değerlerini anlatarak açıklık getirdik.
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