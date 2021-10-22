Otobüs şoförü, yol verme tartışmasında minibüsün önünü kesip sopayla saldırdı

Şanlıurfa'da otobüs şoförü ile minibüs şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otobüs şoförü, minibüsün önünü keserek sopayla cam ve aynasına zarar verdi.

Şanlıurfa'nın Sırrın- Karaköprü çevre yolunda meydana gelen olayda, otogara giden 63 AHH 444 plakalı yolcu otobüsünün şoförü ile 34 DYG 058 plakalı minibüsün sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.OTOBÜS ŞOFÖRÜ, SOPAYLA MİNİBÜSÜN CAMINA VE AYNASINA VURDUAracıyla minibüsün önünü kesen otobüs şoförü, eline sopayı alarak indi. Otobüs şoförü, sürücünün kapısını içeriden kilitlediği minibüsün camına ve aynasına vurarak zarar verdi.Otobüsteki yolcular panik yaşarken olay, trafikte seyreden otomobildeki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.