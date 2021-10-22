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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsunlar" sözlerine tepki gösterdi. Yalçın sosyal medyadan yayınladığı mesajda "Genel Başkanımıza cevap vereceğim diye iyice laubalileşen E.İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini seçilmiş cümlelerin arkasına gizlemeye çalışan bir şark kurnazı, bir siyasi ip cambazı. Siyasi polemiklere girmeme gayretinde görünüyor ama aslında bundan beslenmeyi umuyor" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı
Ekleme: 22.10.2021 - 16:18 Güncelleme: 22.10.2021 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İmamoğlu'nun Bahçeli ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Genel Başkanımıza cevap vereceğim diye iyice laubalileşen E.İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı hayallerini seçilmiş cümlelerin arkasına gizlemeye çalışan bir şark kurnazı, bir siyasi ip cambazı.

Siyasi polemiklere girmeme gayretinde görünüyor ama aslında bundan beslenmeyi umuyor.

Güneş nasıl balçıkla sıvanmazsa laf cambazlığıyla da asıl niyetin üzeri örtülemez. Elbette Cumhurbaşkanlığına adaylık her siyasetçinin hakkı… Lakin hak talebi ucuz şark kurnazlığıyla süsleniyorsa bunda bir bit yeniği var demektir.

İmamoğlu cambazı, sadece kendi dalında oynasa olağan karşılanabilir.

Ama o, CHP’den HDP’ye ‘ip’ uzatıyor, sonra üzerinde tehlikeli hareketler yapıyor.

İstanbullu kendisinden hizmet beklerken o, yurdun çeşitli yerlerinde İP’li ve HDP’lilerle taklalar atıyor.

Ekrem Efendi’nin siyasi hesabı; Kemal Kılıçdaroğlu’nu ekarte ederek Cumhurbaşkanlığı adayı olmak, İstanbul’a hizmet dururken bolca yatırım yaptığı İP’in ve özellikle de HDP’nin oylarıyla kazanmak. Bu kirli hesap milletten döner.
Diyarbakır’a sergi bahanesiyle gidip HDP’lilerle poz verirken, evlatlarını HDP-PKK teröründen kurtarmaya çalışan aileleri, Diyarbakır annelerini görmezden gelmesi; Ekrem Efendi’nin ikiyüzlülükten de öteye pişkin ve utanmaz politika anlayışını yansıtıyor.

Daha İstanbul’a hizmette olgunlaşmadan ham meyve misali vatandaşın boğazına oturmaya, cin olmadan adam çarpmaya yeltenen bu politika akrobatının ipi ilk fırsatta halk tarafından çekilir.

İmamoğlu’na tavsiyemiz, cücelerle ikiyüzlülerin gerçek ebadını uzaktan geniş yansıtan konkav siyaset aynasına yakından ve “İYİ” bakması… O zaman, asıl niyetini gizlemek için robotlaştırdığı mürai çehresinin nasıl keçeleştiğini de fark eder."
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan İmamoğlu'na sert tepki: Şark kurnazı, siyasi ip cambazı
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