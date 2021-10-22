Marmara için sevindirici iki haber! 30 yıl sonra bir ilk...

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonunun önceki günkü toplantısına katılan bürokrat ve uzmanları alanları ile ilgili bilgiler verdi. Atalay'ın açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:BALIKÇILAR HABER VERDİ KAMERA YERLEŞTİRDİK:2019 yılında balıkçılardan aldığımız bilgilerden 2020 ve 2021'in müsilaj ile geçeceğini tahmin ettik. TAGEM güdümlü bir proje geliştirip Marmara Denizini çeşitli yerlerde kamera ve analiz kitleri ile takip etmeye başladık... Bunun sonucunda midyelerde neredeyse yüzde 30'a yakın ölümler olduğunu, mercanların çok ciddi zararlar gördüğünü, balık yumurtalarında larvalarda yine ciddi miktarda azalmalar olduğunu da bilimsel çalışmalarda tespit ettik.MÜSİLAJ İHTİMALİ AZ:Bu kadar çalışmaya rağmen yani devletin bütün kurumları, belediyeler, sizler çalışmasına rağmen bu sene müsilaj oluşabilir mi? Oluşabilir ama şu günkü şartlara bakıldığı zaman hava soğudu , biraz daha az gözüküyor bunun riski... Geçen sene Kasım ayının ortasında Karadeniz'de sıcaklık 20 derecenin üzerindeydi , su sıcaklığı, dolayısıyla oradan gelen su da sıcaktı . Bir an önce deniz suyunun soğuması lazım zaten yeterli bir besin elementi yani azot ve fosfor var. Eğer aynı şartlar oluşursa gene müsilaj oluşur.DOĞAL CANLILIĞA DÖNÜŞ VAR:Hiç midye olmadı geçen aya kadar. Son bir ayda da ciddi oranda kendini toparlama, hem balık larvalarında, yumurtalarında hem de doğal canlılıkta geriye dönüş var.MÜSİLAJ DEPREM GİBİ:Bence bu deprem gibi bir şeydi, tedbirler alınabilirdi ama olacaktı ve hani muhakkak şartlar oluşmuştu . Toplanan da yaklaşık 20 bin metreküp... Erken uyarı sistemi ile bilgi alınsa da bir şey yapılması zor.USKUMRULAR 30 YIL SONRA GELDİ:Marmara'da nesli tamamen yok oldu denecek balık yok... Son 30 yıldır Marmara'ya uskumru girmiyordu, bu sene balıkçılarımız, özellikle olta balıkçıları çok para kazandı.İSTAVRİT'TE BAKTERİ VAR AMA ZARARLI DEĞİL:İstavritlar de bakteri var ama pişmiş olarak bunu yediğimizde hiçbir sıkıntı olmaz... Ha, gene tavsiye ediyorum, suşi yapmayın. Ben tereddütsüz hamsi yiyorum. Müsilaj olsa da olmasa da Bakanlığımız her iki haftada balık numunelerini alıp kontrol eder.BALIK AĞLARINA ETİKET:Balı ağlara marka bağlayacağız. Teknenin plakası var, hangi teknede oluyorsa o küçük plakalar 50'şer metre aralıklarla o ağlarda olacak, dolayısıyla kaybettiği zaman hangi teknenin kaybettiğini bulacağız. Etiketsiz ağları toplayacağız.DENİZ ANALARI NEDEN ÖLDÜ:(Körfez'de ölen deniz anaları sorulunca) Şu anda, biz, analizleri yapma ya başladık. Aslında balık ölümü yok, sadece denizanası var. Muhtemelen ani bir sıcaklık değişimi olan akıntı geldi, onlar kaçamadıkları için de denizanalarının ölmelerine neden oldu ama sonuçları buluruz . Bunun mevsim geçişlerinde yaşanması doğaldır.15 TONLUK MİDYE YETİŞTİRİCİLĞİ:Şu gün itibarıyla Marmara'da 45 bin tonluk yetiştiricilik izni verdik, 15 bin tonluk faaliyete geçti .MÜSİLAJLA REAKTİF OKSİYEN MÜCADELESİ ÖNERİSİTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr.Lokman Hakan Tecer - müsilaj sorunun çözümü için Marmara Denizine reaktif oksiyen basılmasını önerdi ve bunun için gerekli platformları geliştirdiklerini belirtti. Tecer, balıkçı platformların balıkçı teknelerinin altına takılabileceğini söyledi.YÜZDE 65 KARADENİZ KAYNAKLIErgene Havzası'nda ise 2 binden fazla sanayi tesisinin yer aldığının altını çizdi. Tecer, "Marmara'ya gelen toplam kirlilik yükünün en az yüzde 65'i Karadeniz kaynaklıdır. Bu kirliliğin yüzde 80-85'ini de sınırı aşan kaynaklar oluşturmaktadır. Bunun yüzde 5'i de Türkiye ve Bulgaristan nehirlerinden kaynaklanmaktadır" dedi.TRAKYA'DA YER ALTI SULARI BİTİYORTecer, Ergene havzasında yer altı sularını yüzde 85'nin tükendiğini, hem sanayi hem de içmesuyu açısından sıkıntı yaşanacağını söyledi. Tecer, Ergene Nehri'nin kurtarılması için 5 arıtma tesisinin tamamlanıp temizlenen suyun derin Marmara'ya verilmesi gerektiğini belirtti.2024'TE TESİSLER BİTECEKOrganizi Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Rahmi Türker, Marmara Bölgesi'nde ileri arıtma tesisi olan OBS sayısının 16 olduğunu belirterek "Bazıları belediyelere ait tesisleri kullanıyor, 5 tanesi ise belediyelerin kanalizasyonuna veriyor. Yeni tesislerin planlama ve yapımı başladı 2024 yılında bunların tamamlanması hedefleniyor" dedi.MARMARANIN SÜRPRİZ KONUKLARIDeniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Yardımcısı Mustafa Kul, Ege ve Akdeniz ısındığını belirterek, " Kızıldeniz'deki balon balığı Akdeniz'e geldi. Marmara'dan hiç görülmemiş benekli tombik dediğimiz bir balık çıktı" diye konuştu.