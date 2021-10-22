Cuma Namazı Saati 22 Ekim 2021: Cuma Namazı Saat Kaçta? 22 Ekim 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta?
Cuma Namazı saati 22 Ekim 2021, namazı eda etmek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Cuma Namazı Saat Kaçta? 22 Ekim 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta? Diyanet bugün cuma vakti ne zaman?
Cuma Namazı saati 22 Ekim 2021, ibadetlerini idrak etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Tüm illerde kılının Cuma namazının saati her hafta değişiklik gösteriyor. Bu nedenle “22 Ekim 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Ekim 2021 Cuma namazı saatlerini açıkladı. Peki 22 Ekim 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta? İşte Cuma namazı saatleri…
22 Ekim 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta?
22 Ekim İstanbul Cuma Namazı Saati 12:54
22 Ekim Ankara Cuma Namazı Saati 12:38
22 Ekim İzmir Cuma Namazı Saati 13:01
22 Ekim Bursa Cuma Namazı Saati 12:53
22 Ekim Adana Cuma Namazı Saati 12:29
22 Ekim Antalya Cuma Namazı Saati 12:48
22 Ekim Trabzon Cuma Namazı Saati 12:11
22 Ekim Diyarbakır Cuma Namazı Saati 12:09
22 Ekim 2021 Cuma Namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre bu şekilde düzenlenmiştir.