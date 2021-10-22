Cuma Namazı Saati 22 Ekim 2021: Cuma Namazı Saat Kaçta? 22 Ekim 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta?

Cuma Namazı saati 22 Ekim 2021, namazı eda etmek isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Cuma Namazı Saat Kaçta? 22 Ekim 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta? Diyanet bugün cuma vakti ne zaman?

22 Ekim 2021 Cuma Namazı Saat Kaçta?



, ibadetlerini idrak etmek isteyen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Tüm illerde kılının Cuma namazının saati her hafta değişiklik gösteriyor. Bu nedenle “?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Ekim 2021 Cuma namazı saatlerini açıkladı. Peki? İşte22 Ekim İstanbul Cuma Namazı Saati 12:5422 Ekim Ankara Cuma Namazı Saati 12:3822 Ekim İzmir Cuma Namazı Saati 13:0122 Ekim Bursa Cuma Namazı Saati 12:5322 Ekim Adana Cuma Namazı Saati 12:2922 Ekim Antalya Cuma Namazı Saati 12:4822 Ekim Trabzon Cuma Namazı Saati 12:1122 Ekim Diyarbakır Cuma Namazı Saati 12:09Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre bu şekilde düzenlenmiştir.