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Balyoz Davası 7 sanık için sil baştan!

Balyoz davasında aldıkları beraat kararlarının bozulmasının ardından aralarında eski Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Başvuru sonucunun dava dosyasını etkileme durumu olduğunu kaydeden savcı, bozma kararına karşı beyanını daha sonra bildireceğini ifade etti. Mahkeme, Yargıtay’dan dilekçe akıbetinin sorulmasına ve gelen cevabın ardından bozmaya uyulup uyulmayacağı noktasında karar vereceğini belirtti.

Ekleme: 22.10.2021 - 16:42 Güncelleme: 22.10.2021 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Balyoz Davası 7 sanık için sil baştan!
Yargıtay'ın bozma kararının ardından Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davaya 28 Şubat davası kapsamında tutuklanan Çetin Doğan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla, diğer 5 sanık mahkeme salonuna gelerek duruşmaya katıldı. Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu davada, sanık emekli Korgeneral Metin Yavuz Yalçın'ın vefat ettiği bilgisi verildi.

'CIMBIZLANDI, BERAATTE DİRENİLSİN'

Mahkeme heyeti başkanı pandemiyi gerekçe göstererek basın mensuplarını duruşmaya almazken, salona sanıkların yakınları alındı. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararını okudu ve sanıklar ile avukatlarına söz verdi. Sanıklardan Çetin Doğan davanın adeta bel kemiğini oluşturan seminerdeki konuşmalar için, 'Adeta cımbızla çekilen bazı bölümler Yargıtay İlamında 'Suç İçin Anlaşma' eylemine kanıt olarak gösterilmiştir. 162 kişinin katıldığı bir seminerde hiçbir kimsenin ruhunun duymayacağı bir darbe planlamasının üstelik kayda alınarak yapıldığını düşünmek izahtan varestedir' dedi. Diğer sanıklar ve avukatları da 2015 yılında verilen beraat kararında direnilmesini talep ederek Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını istedi.

SAVCI 'YARGITAY DOSYAYI ETKİLEYEBİLİR' DEDİ, GÖRÜŞ BELİRTMEDİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık avukatlarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz kanun yoluna başvurulması talepli dilekçe sunduğunu ve sonucun henüz gelmediğini belirtti. Başvuru sonucunun dava dosyasını etkileme durumu olduğunu kaydeden Cumhuriyet Savcısı, bozma kararına karşı beyanını daha sonra bildireceğini ifade etti.

MAHKEME YARGITAY'A AKIBET SORDU

Bu durum üzerine mahkeme heyeti, sanık avukatlarının talebine Yargıtay Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olumlu veya olumsuz dönüş yapılmadığını kaydederek dilekçe akıbetinin sorulmasına karar verdi. Celse arasında cevabın gelmesi halinde cevap içeriğine göre iddia makamından bozmaya karşı görüşünün yazılı olarak alınmasını kararlaştıran mahkeme, tarafların da bu görüşe cevap vermesiyle bozmaya uyulup uyulmayacağı noktasında karar vereceğini belirtti. Duruşma 18 Şubat 2022 tarihine ertelendi.

BERAAT VE İTİRAZLA DAVANIN GEÇMİŞİ

Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının ardından yeniden görülen Balyoz davasında, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi 31 Mart 2015 tarihinde 236 sanığın beraatına karar verdi. Kararın ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı emekli General sanıklar Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirtti. Çetin Doğan'ın plan seminerinde yaptığı konuşma içeriğinin mahiyeti itibariyle darbe yapmaya yönelik olduğunu kaydeden Başsavcılık, diğer 6 sanığın da plan seminerindeki konuşmalarının içerik itibariyle sanık Doğan'ın konuşmasına paralellik arz ettiği ve benzer mahiyette olduğunu değerlendirdi. Temyiz başvurusunda bulundu.

YARGITAY 'HÜKÜKMETİ DEVİRMEYE YÖNELİK' DEDİ, BERAATLARI BOZDU

Dava kapsamında 229 sanığın beraatı kesinleşirken, hakkında temyiz başvurusu bulunulan 7 sanığın dosyası ise Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 14 Haziran 2021'de oy birliğiyle aldığı kararında Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararının bozulmasına hükmetti.

Gerekçesinde sanıkların eylemlerinin 'teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği' belirtildi. Seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların fikir birliği içinde gerçekleşen eylemlerinin 'suç için anlaşma' suçunu oluşturduğu kaydedildi. Kararda, Doğan ve 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli rütbeli diğer sanıklar ile haklarındaki beraat kararı kesinleşen bir kısım sanıkların 'Olasılığı En Yüksek Senaryo Semineri' çerçevesinde yapılan toplantıda hükümeti devirmeye yönelik hareket ettikleri ve bunu açıkça ifade ettikleri belirtildi. Dosya yeniden görülmek üzere İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkmesi'ne gönderildi.
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