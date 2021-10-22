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22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: İstanbul Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak?

Bugün İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kısa ve uzun süreli su kesintileri olacak. İSKİ Su Kesintileri Duyurusu kapsamında yaşanmış ve yaşanacak olan su kesintileri duyurulsa da vatandaşların elektrik kesintileri sırasında mağdur olması engellenebiliyor. Peki 22 Ekim 2021 Cuma İstanbul Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak? İşte 22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

Ekleme: 22.10.2021 - 13:55 Güncelleme: 22.10.2021 - 14:05 / Editör: Ozge Selin
22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: İstanbul Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak?
22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, vatandaşların mağdur olmaması için İSKİ internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Bugün Anadolu'da ve İstanbul'un Avrupa yakasında Başakşehir, Beylikdüzü, Üsküdar ve Bahçelievler gibi çeşitli bölgelerde kısa ve uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. İstanbul'da 22 Ekim'de suların kesileceği alanların listesi İSKİ tarafından yayınlanıyor ve sürekli güncelleniyor, mevcut indirimin başlangıç ​​ve bitiş zamanları açıklanıyor. Peki 22 Ekim 2021 Cuma İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Sizler için 22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi hazırladık.

22 Ekim 2021 Cuma İstanbul Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Listesi



İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 11:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Sütlüce Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 11:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Fenerbahçe Mah,Caddebostan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 22.10.2021 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 09:17
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah,Salacak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.10.2021 10:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

22 Ekim 2021 Cuma İstanbul Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Listesi detaylarına daha ayrıntılı olarak İSKİ resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.
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