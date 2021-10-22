22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi: İstanbul Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak?

Bugün İstanbul'un çeşitli bölgelerinde kısa ve uzun süreli su kesintileri olacak. İSKİ Su Kesintileri Duyurusu kapsamında yaşanmış ve yaşanacak olan su kesintileri duyurulsa da vatandaşların elektrik kesintileri sırasında mağdur olması engellenebiliyor. Peki 22 Ekim 2021 Cuma İstanbul Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak? İşte 22 Ekim İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi...

22 Ekim 2021 Cuma İstanbul Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Listesi



, vatandaşların mağdur olmaması için İSKİ internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Bugün Anadolu'da ve İstanbul'un Avrupa yakasında Başakşehir, Beylikdüzü, Üsküdar ve Bahçelievler gibi çeşitli bölgelerde kısa ve uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. İstanbul'da 22 Ekim'de suların kesileceği alanların listesi İSKİ tarafından yayınlanıyor ve sürekli güncelleniyor, mevcut indirimin başlangıç ​​ve bitiş zamanları açıklanıyor. Peki? Sizler içinhazırladık.BahçelievlerKocasinan Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası22.10.2021 10:47Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.BaşakşehirŞahintepe Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası22.10.2021 09:53Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.BaşakşehirKayabaşı Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası22.10.2021 11:03Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.BeylikdüzüKavaklı Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası22.10.2021 10:31Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.BeyoğluSütlüce Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası22.10.2021 11:40Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.KadıköyFenerbahçe Mah,Caddebostan Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası22.10.2021 10:07Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.KartalCumhuriyet MahŞebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi22.10.2021 09:34Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.SarıyerZekeriyaköy Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası22.10.2021 09:17Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.ÜsküdarSelimiye Mah,Salacak Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası22.10.2021 10:13Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.ŞişliMerkez Mah100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası22.10.2021 10:10Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.detaylarına daha ayrıntılı olarak İSKİ resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.