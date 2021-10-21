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RTÜK, şifresiz yayınlanacak olaylar listesini yeniledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, modern toplumlarda halkın, medyanın ve sporun bütünleşmesine büyük katkı sağlayan önemli olaylar listesini yeniledi

Ekleme: 21.10.2021 - 12:01 Güncelleme: 21.10.2021 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
RTÜK, şifresiz yayınlanacak olaylar listesini yenilediGünümüz global ekonomi dünyasında sporun yeri bir hayli büyük. Yapılan yatırımlar, yayın hakları ve izlenme oranları göz önünde bulundurulduğunda spor endüstrisi ciddi önem arz ediyor.

Bu nedenle uzun zamandır, maç yayınları belirli şirketlerce alınıp şifreli olarak yayınlanıyor. Bu da ne yazık ki izleyicilerin spor müsabakalarına erişimini kısıtlıyor.

Bu noktada UEFA devreye girerek belirli müsabakaların şifresiz olarak yayınlanması şartını getirdi.

Benzer bir karar da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından alındı.

RTÜK, modern toplumlarda halkın, medyanın ve sporun bütünleşmesine büyük katkı sağlayan önemli olaylar listesini yeniledi.

Spor camiasıyla ekranlardan müsabaka izlemeyi sevenlerin merakla beklediği “RTÜK Önemli Olaylar Listesi”nin yeni hali, Üst Kurulun resmi internet sitesine eklendi.


ŞİFRESİZ YAYIN ŞARTI
6112 sayılı Kanuna göre, toplum için büyük önem taşıdığı kabul edilen ve ülkenin geneline ücretsiz ve şifresiz yayın yapan televizyonlardan canlı olarak veya nesnel nedenlere bağlı olmak kaydıyla banttan yayınlanan, münhasır haklara konu olan spor ve kültür olaylarının yayını süreci Üst Kurul bünyesinde yürütülüyor.

Listede yer alan spor ve kültür olaylarının yayın hakkını elinde bulunduran yayıncılar, bu hakları kullanırken şifresiz ve açık yayın yapmak zorunda olacak.

ŞİFRESİZ YAYINLANACAK MÜSABAKALAR

Yaz, Kış ve Paralimpik Olimpiyat Oyunları,
FIFA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları,
FIBA Dünya Kupası yarı final ve final karşılaşmaları,
Türk milli futbol takımlarının eleme ve final karşılaşmaları,
Türkiye Kupası (Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol) karşılaşmaları,
UEFA Avrupa Ligi yarı final ve final karşılaşmaları, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları ile UEFA Süper Kupa karşılaşması,
Dünya Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları,
Avrupa Şampiyonaları (her branşta) yarı final ve final karşılaşmaları,
Dört Büyük Tenis Turnuvası yarı final ve final karşılaşmaları (Wimbledon, Roland Garros, Avustralya Açık ve ABD Açık Tenis Turnuvaları)
Basketbol Euroleague ve Euroleague Women Final Four karşılaşmaları
Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ve final karşılaşmaları (Kadınlar-Erkekler)
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu,
Akdeniz Oyunları,
İstanbul Maratonu,
Gazi Koşusu,
İslam Dayanışma Oyunlar,
Kırkpınar Yağlı Güreşleri,
Mevlana Anma Törenleri (Şeb-i Arus),
Yunus Emre Şenlikleri,
Hacı Bektaşi Veli Anma Törenleri,
Nevruz Etkinlikleri,
Boğaziçi Kıtalararası Yarışmaları
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