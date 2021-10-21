Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Millet İttifakı'nı bombaladı! 'Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 54 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 2023 yılındaki seçimlere birkaç ay kala ittifak yapabileceklerinibildirdi. Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren İnce, Türkiye'ninyargısının bağımsız olması gerektiğini söyledi.Türkiye'nin şahlanışa, teknolojik gelişmelere, beyin göçünü durdurmaya ihtiyacının olduğunu savunan İnce, 'Türkiye'yi kutuplaşmadan çıkarıp uzlaştıracağız. Biz, bunubaşaracağız. İzmir Marşı ile Mehter Marşı'nı yarıştırmayacağız. İzmir Marşı,Mehter Marşı'nın alternatifi değildir. 'Fatih'i sevenler, Atatürk'ü sevenler' olmaz.Fatih de bizim Atatürk de bizim; İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim.' ifadesini kullandı.Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabuledilmesine değinen İnce, şöyle konuştu: '64 maddelik bir yasa; o yasanın içinde özellikle çiftçiye, esnafa ciddi yardımlar var. Bu maddelerin içinde bir tanesi,Cumhurbaşkanına araç ve sigarada ÖTV'yi 3 katına kadar artırma yetkisi veriyor.Arkadaşlarımız, o maddede 'evet' oyu vermemiş, görüntüler ortada amamilletimizin lehine olan maddeler var. Milletin lehine olan maddelerde oykullanılmış. Burada 100 kilogram dana eti var, içine 10 gram domuz etikarıştırmışlar. 'Bu dana etini mundar etmeyin. Bunun içine karıştırmayın bunu'diyoruz ama dana etini destekliyoruz. Adam onun içine 10 gram domuz etini katıpmundar ediyorsa bana ne. Arkadaşlarımızın kullandığı oy, çiftçinin, esnafın lehineolan maddeler. Bu maddede oy kullanmamışlar. Görüntüler ortada. Muhalefetinbeslemesi medya, dönüp dolaşıp Memleket Partisinin milletvekilleri, Cumhurİttifakı... Genel Başkan söylüyor, daha kim söylesin?''8-10 KİŞİ BİR ARAYA GELECEKLER, ERDOĞAN'I YENECEKLER'Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasınıdoğru bulmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 'O zaman birleştirsinler bupartileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle partiolur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari. Sizin hiçmi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir arayagelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasılmuhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahalleninçocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Benhazırım' der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız,Türkiye'yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye'de; 54 ilde kurduk, bu hafta55'inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz. 'İttifak yapmaz mısın?'Yaparız kardeşim; seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz.'Biz de varız ittifaka' deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız.'İnce, bir gazetecinin seçim barajının düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.Yeni kurulan bir parti oldukları için baraj konusunda yanlış anlaşılmak istemediklerini, barajkorkularının olmadığını vurgulayan İnce, 'Hiç öyle bir derdimiz yok. Özgüvenimiz,Allah'a şükür yerinde ama 'Yüzde 10 yüksek mi?' dersen bence yüksek. Ötedenberi savunduğumuz bir şey bu. Temsilde adalet, yönetimde istikrar diyoruz. 50 artı1 alan yönetimde istikrar oluyorsa, temsilde adalet olmuyor burada. Yüzde 9,5dışarıda kalıyor. Bu doğru değil, bu düşmeli.' değerlendirmesinde bulundu.Basın toplantısına, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili ÖzcanÖzel, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Ali Rıza Büyükuslu, Mahir Bakan, Serkan İleri ve AsumanAli Güven, Balıkesir İl Başkanı Sinan Diker ile partililer katıldı.