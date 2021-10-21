Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Millet İttifakı'nı bombaladı! 'Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu?'
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir'e yaptığı değerlendirmede Millet İttifakı partilerine adeta ateş püskürdü. İnce konuşmasında, "8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu?" ifadelerini kullandı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 54 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 2023 yılındaki seçimlere birkaç ay kala ittifak yapabileceklerini
bildirdi. Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren İnce, Türkiye'nin
yargısının bağımsız olması gerektiğini söyledi.
Türkiye'nin şahlanışa, teknolojik gelişmelere, beyin göçünü durdurmaya ihtiyacının olduğunu savunan İnce, 'Türkiye'yi kutuplaşmadan çıkarıp uzlaştıracağız. Biz, bunu
başaracağız. İzmir Marşı ile Mehter Marşı'nı yarıştırmayacağız. İzmir Marşı,Mehter Marşı'nın alternatifi değildir. 'Fatih'i sevenler, Atatürk'ü sevenler' olmaz.
Fatih de bizim Atatürk de bizim; İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim.' ifadesini kullandı.
Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul
edilmesine değinen İnce, şöyle konuştu: '64 maddelik bir yasa; o yasanın içinde özellikle çiftçiye, esnafa ciddi yardımlar var. Bu maddelerin içinde bir tanesi,
Cumhurbaşkanına araç ve sigarada ÖTV'yi 3 katına kadar artırma yetkisi veriyor.
Arkadaşlarımız, o maddede 'evet' oyu vermemiş, görüntüler ortada ama
milletimizin lehine olan maddeler var. Milletin lehine olan maddelerde oy
kullanılmış. Burada 100 kilogram dana eti var, içine 10 gram domuz eti
karıştırmışlar. 'Bu dana etini mundar etmeyin. Bunun içine karıştırmayın bunu'
diyoruz ama dana etini destekliyoruz. Adam onun içine 10 gram domuz etini katıp
mundar ediyorsa bana ne. Arkadaşlarımızın kullandığı oy, çiftçinin, esnafın lehine
olan maddeler. Bu maddede oy kullanmamışlar. Görüntüler ortada. Muhalefetin
beslemesi medya, dönüp dolaşıp Memleket Partisinin milletvekilleri, Cumhur
İttifakı... Genel Başkan söylüyor, daha kim söylesin?'
'8-10 KİŞİ BİR ARAYA GELECEKLER, ERDOĞAN'I YENECEKLER'
Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını
doğru bulmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: 'O zaman birleştirsinler bu
partileri daha iyi. Sanki amca oğlu, dayı oğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle parti
olur mu? Birleştirin de elektrik, su parası iki ayrı yerden ödemeyin bari. Sizin hiç
mi iddianız yok? Siz kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya
gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu? Nasıl
muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin
çocuklarını yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti, tek başına çıkar, 'Ben
hazırım' der. Programım, tüzüğüm, kadrolarım, genel başkanım, hazır. Biz hazırız,
Türkiye'yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye'de; 54 ilde kurduk, bu hafta
55'inciyi kuracağız. İlçelerimizi kuruyoruz. Hazırlanıyoruz. 'İttifak yapmaz mısın?'
Yaparız kardeşim; seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz.
'Biz de varız ittifaka' deriz. Ne için varız ittifaka? Bu iktidarı göndermek için varız.'
İnce, bir gazetecinin seçim barajının düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.
Yeni kurulan bir parti oldukları için baraj konusunda yanlış anlaşılmak istemediklerini, baraj
korkularının olmadığını vurgulayan İnce, 'Hiç öyle bir derdimiz yok. Özgüvenimiz,
Allah'a şükür yerinde ama 'Yüzde 10 yüksek mi?' dersen bence yüksek. Öteden
beri savunduğumuz bir şey bu. Temsilde adalet, yönetimde istikrar diyoruz. 50 artı
1 alan yönetimde istikrar oluyorsa, temsilde adalet olmuyor burada. Yüzde 9,5
dışarıda kalıyor. Bu doğru değil, bu düşmeli.' değerlendirmesinde bulundu.
Basın toplantısına, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Özcan
Özel, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Ali Rıza Büyükuslu, Mahir Bakan, Serkan İleri ve Asuman
Ali Güven, Balıkesir İl Başkanı Sinan Diker ile partililer katıldı.