CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Baksına'na 'faiz düşürme' tehdidi!

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararını açıklamasına kısa süre kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sayın Bürokratlar, bugün kararlar alırken, düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun' sözlerini sarf etti. Köşeli kelimeler ile faiz indirimine karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın' diyerek seslendi.TEHDİDE DEVAM EDİYORBugün de üstü kapalı tehditlerine devam eden Olası faiz indirimlerine karşı olan Kılıçdaroğlu, Kars'taki 'Muhtarlar Buluşması'nda, 'Buradan Kars'tan onlara sesleniyorum. Ekonominin gereği neyse onu yapın. Vatandaşı daha perişan ettirecek kararlar almayın.' dedi.GEÇEN AY GERÇEKLEŞEN FAİZ İNDİRİMİ SONRASI KILIÇDAROĞLU: MERKEZ BANKASI BAŞKANI İSTİFA ETGeçtiğimiz ay Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Eylül ayı faiz kararını açıklamış yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18'e düşürmüştü.Faizler iner inmez hemen tehdide başlayan Kılıçdaroğlu, her zaman yaptığı gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçladı.Londra'daki para baronlarının sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın aldığı kararlarla Türkiye'yi fakirleştirdiğini ve vatandaşları faturasını dahi ödeyemez hale getirdiğini ileri sürdü.'Erdoğan, 'Ben ekonomistim' diye diye aldığın kararlarla ülkeyi bugün daha da fakirleştirdin. Milleti faturasını ödeyemez hale getirirken, yine yandaşlarını zengin ettin! Sevgili halkım unutmayın; Erdoğan sebep, hayat pahalılığı ve ödenemeyen faturalar sonuçtur' diyen Kılıçdaroğlu yine bürokratları tehdit etmişti:'Bir sözüm de Merkez Bankası Başkanı'na! Onuru olan bir bürokrat, akıl dışı bu emir karşısında, istifasını verir ve giderdi. Bugün bir kez daha anlaşıldı ki, Merkez Bankası Başkanı da Erdoğan'dır. Ama unutmayın, milletin parasını pul eden herkes hesap verecek!'FONDAŞ MEDYA APARATLARI FAİZ İNDİRİMİNİ KÖTÜLEDİFondaş medyadan Sözcü, Birgün, Cumhuriyet, T24, Gerçek Gündem ise faiz indirimine karşı gerçek dışı haberler yayınlayarak muhalefeti yanıltma yoluna gitti.SÖZCÜ LONDRA MERKEZLİ REUTERS'IN GÜVENİLİRLİĞİ OLMAYAN ANKETİNİ HABERLEŞTİRDİ: İNDİRİM GELMEZSE 9'UN ALTINA DÜŞEBİLİRSÖZCÜ: FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİYLE DEĞER KAYBI YAŞADIGERÇEK GÜNDEM: MERKEZ'İN FAİZ KARARI ÖNCESİ EKONOMİSTLER KARAMSART24: FAİZ İNDİRİMİ MEVDUATA YANSIMADIBİRGÜN: SONUÇTAN HALK KESİMLERİNİ OLUMLU ETKİLEYECEK SONUÇ ÇIKMAYACAKCUMHURİYET: AGRESİF FAİZ İNDİRİMİ KORKUSU TL'Yİ VURUYOR