ATV Müge Anlı'da 2. Palu ailesi vakası: Kadınlara çıplak fotoğrafla şantaj yapmışlar

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son günlerde yayınlanan bir konu Türkiye'yi ekran başına kilitledi. Programda işlenen Mehmet Karahan'ın şüpheli kaybında Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda yıkadığını iddia etmişti. Anlı, olayın yaşandığı dönemde Fatma Karadağ'ın tutsak olmadığını, hastane kayıtları olduğunu belgeledi. Anlı'nın ikinci Palu ailesi benzetmesi yaptığı olayda, iki sevgilinin kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptığı da ortaya çıktı.'Kardeşim gözümün önünde öldürüldü, sevgilim banyoya oturtup her gün kokmasın diye yıkadı' dedi. Gerçek bambaşkaymış...Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı. Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti. Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı. Sağlık sorunları için iki farklı muayene kaydı ortaya çıkan Karadağ'ın gerçekleri söylemediğini ifade eden Müge Anlı, bunların dışında akıl almaz olayların bilgisine ulaştı.Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaştı.Fatma Karadağ'ın kızı ve damadı da annelerini suçladıMüge Anlı'nın ulaştığı bilgi ve belgelerin dışında canlı yayına katılan Fatma Karadağ'ın kızı ve damadı da annelerini suçladı. Babasının kahrından öldüğünü annesinin dayısının cinayetinde parmağı olduğunu söyleyen Rukiye Özgüvenç'i eşi Muammer Özgüvenç de doğruladı. Özgüvenç, kayınvalidesinin sevgilisi Cemal Durmaz'a evliyken kaçtığını, ikilinin beraber dolandırıcılık yaptığını ve ölümünden sorumlu olduğunu iddia ettiği Mehmet Karahan'ın cenazesinin nerede olduğunu bildiğini kaydetti.Ne olmuştu?Kayıp kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, 2017 yılında sevgili olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, ceseti tuvalete oturtup her gün yıkadığını iddia etti.O dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından kardeşinin para mevzusu yüzünden dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, cesedin bulunması ve gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi.Kardeşinin ölümünün ardından evde günlerce cesetle beraber dağ başında bir evde kaldıklarını söyleyen Fatma Karadağ, yaşadığı olayı canlı yayında şu sözlerle anlattı;“Etrafta konu komşu yoktu. Kardeşimi öldürdükten sonra çiçekli pijamalarımı giydirdi. Tuvalete oturttu. Kokmasın diye her gün banyoda yıkadı. İçeriye de oda parfümü sıkıyordu. Beni bir süre evden dışarı gönderdi. O sırada kardeşimi halıya sarıp gömmüş.”Duydukları karşısında şaşkınlığını gizlemeyen Müge Anlı, neden şikayet etmediğini ve kardeşini öldürmesine mani olmadığını sordu.Bunun üzerine konuşan Fatma Karadağ, o evde zorla tutulduğunu, korktuğu için bu gerçekle yaşamak zorunda olduğunu dile getirdi.Geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya ihbarda bulunan izleyiciler, Fatma Karadağ ile ilgili soru işareti bırakan açıklamalarda bulundu. 4 çocuğu olan Fatma Karadağ'ın evliyken Cemal'le kaçtığı resmi nikahlı eşinin de üzüntüden öldüğü söylendi. Fatma Karadağ'ın kızı Rukiye de iddiaları doğrular nitelikte açıklamalarda bulundu. Rukiye, bu cinayette annesinin de parmağı olduğunu ve annesinin dolandırıcı olduğunu söyledi.