TSK ve MİT'ten PKK'ya darbe: Sözde kadın sorumlusu SİHA’nın nokta atışıyla öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha vuruldu. PKK'nın sözde kadın sorumlusu SİHA ile gerçekleştirilen nokta operasyonunda öldürüldü. Öldürülen kadın teröristin aynı zamanda Gara bölgesi sorumluları aracında da yer alıyordu.Kuzey Irak'ın Kerkük-Süleymaniye yolu üzerindeki Kara Ancir'de düzenlenen SİHA operasyonda 4 PKK'lı terörist öldürüldü.TSK-MİT ortak operasyonu ile nokta atışıyla etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerden birinin Şırnak'ın Uludere ilçe nüfusuna kayıtlı terör örgütü PKK/YJA sözde komutanlarından Şilan Goyi kod adlı Taybet Bilen oldugu açıklandı Gara bölgesi sorumluları arasında da yer alan terörist Bilen, Mahmur kampına giderken etkisiz hale getirildiği ifade edildi.