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Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek

Turizmdeki kazancını artırmak isteyen Riyad yönetimi, farklı bir yola başvurarak petrol platformunu yeniden dizayn etmeye karar verdi.

Ekleme: 20.10.2021 - 02:41 Güncelleme: 20.10.2021 - 02:54 / Editör: Ozge Selin
Suudi Arabistan, petrol platformunu turizm destinasyonuna dönüştürecek
Petrole bağımlılığı azaltarak turizm gelirlerini çeşitlendirmeyi hedefleyen Suudi Arabistan'da yeni bir proje ortaya atıldı.

Bu konuda petrol endüstrisi, turizm destinasyonu için ilham kaynağı oldu.

150 BİN METREKARE ALAN İÇİN DÖNÜŞÜM
Suudi Arabistan, Basra Körfezi'nde bir petrol platformunu 150 bin metrekarelik bir "macera parkı" ve "tatil yerine" dönüştürme planlarını açıkladı.

3 OTEL, 11 RESTORAN VE EĞLENCE YERLERİ
Ülkedeki Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından fonlanan proje, bağlantılı platformlara yayılmış 3 otel ve 11 restorandan oluşacak.

Hız treni, yüksekten atlama ve paraşütle atlama gibi adrenalin dolu aktivitelerin plan kapsamına alındığı kaydedildi.

"BENZERSİZ BİR CAZİBE MERKEZİ"
PIF'ten yapılan açıklamada, "Bu proje, dünyanın dört bir yanından turist çekmesi beklenen benzersiz bir turizm cazibe merkezidir." denildi.

Platformun, özellikle Basra Körfezi bölgesinden gelen ziyaretçiler için popüler olmasının beklendiği aktarıldı.

BİTİŞ TARİHİ BELLİ DEĞİL
Söz konusu girişim için herhangi bir bitiş tarihi henüz öngörülmedi.

VİZYON 2030 KAPSAMINDA DİZAYN EDİLECEK
"Açık deniz petrol platformlarından ilham alan dünyanın ilk turizm destinasyonu" şeklinde nitelendirilen proje, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonuna uygun olarak tasarlanacak.

Vizyon 2030, Suudi Arabistan'ı uluslararası turizm destinasyonu olarak yeniden konumlandırmayı ve ekonomisini çeşitlendirmeyi amaçlıyor.

YILLIK 100 MİLYON TURİST HEDEFİ
Riyad, gelecek on yılın sonuna kadar her yıl 100 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

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