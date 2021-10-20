İdlib'de pazar yerine saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'de yine siviller hedef alındı...Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalındaki Eriha ilçe merkezindeki pazar yerine topçu saldırıları düzenledi.10 ÖLÜ, 35 YARALIİlçedeki hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, söz konusu bombardımanda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, 35 sivil yaralandı.Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.Saldırının, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının altıncı turunun devam ettiği sırada yapılması dikkat çekti.Suriye'de Esad rejimi, Türkiye'nin Suriye'den tamamen çekilmesini ve böylece katliamlara rahat bir şekilde devam etmek istiyor.Türkiye ise bölgede mazlumlara yardım eli uzatan tek ülke.Mehmetçik'in güvenliğini sağladığı bölgelere sığınan siviller, yaşamlarına rahat bir şekilde devam ediyor.