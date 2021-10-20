Fransa'da kıtlık manşetleri: Tedarik zinciri çöküyor market rafları boş

Avrupa'daki enerji ve akaryakıt krizinin vurduğu ülkelerden biri olan Fransa'da manşetlerden 'Kıtlık' uyarıları yapılmaya başlandı.KITLIK UYARISI MANŞETLERE TAŞINDIAvrupa'yı saran kriz batı gazetelerinden manşetlerden düşmüyor. Fransa, İngiltere ve Almanya'da baş gösteren ekonomik zorluklar Avrupalıları korkutuyor. Zor günlerden geçen Avrupa ülkelerinden Fransa'da kıtlık manşetlere taşındı. Ülkede boşalan raflar ve alım gücünün düşmesi medya kuruluşlarında manşetten verildi.Ülkede geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düştü. Le Figaro gazetesi ülkede 1980 yılından sonra azalan milli geliri gündeme aldı.Tedarik zincirinin zarar gördüğü Fransa'da gıda ürünlerinde artan fiyatlar ve iklim kaynaklı kıtlık endişesi büyüyor.STOKLAR AZALIYORLiberation gazetesi ise 'Kıtlık' manşetiyle haberleştirdiği dosyasında sektörde stokların tükenmeye başladığını vurguladı.Fransız Le Figaro gazetesi ise alım gücüne değinerek satın alma gücünün seçim kampanyasını sarstığını yazdı. Gazete halkın öfkesinin arttığını belirtti.