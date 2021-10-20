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Elit İşcan Kimdir? Elit İşcan Kaç Yaşında? Elit İşcan Nereli?

Elit İşcan Hamlet dizisinin afişinde verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Elif İşcan’ı tanımayanlar afişin üzerine hayatını merak etmeye başladı. Peki Elit İşcan Kimdir? Elit İşcan Kaç Yaşında? Elit İşcan Nereli?

Ekleme: 20.10.2021 - 15:02 Güncelleme: 20.10.2021 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Elit İşcan Kimdir? Elit İşcan Kaç Yaşında? Elit İşcan Nereli?
Elit İşcan’ın başrol oynadığı Hamlet dizisi sosyal medyada gündem oldu. Dizinin afişinde verdiği pozla gündeme gelen Elit İşcan, merak konusu haline geldi. Ünlü oyuncuyu tanımayanlar Elit İşcan’ın hayatını araştırmaya başladı. Peki Elit İşcan kimdir? Elit İşcan kaç yaşında? Elit İşcan nereli? Sizler için Elit İşcan’ın hayatını yazdık.

Elit İşcan Kimdir, Kaç Yaşında?


Elit İşcan, 12 Ocak 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Başrolünü oynadığı ilk filmleri Beş Vakit, Hayat Var ve Mustang ile tanınır. İlk çıkışını Küçük Kadınlar dizisinde oynadığı Bilge Gezici rolüyle yaptı. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı bir annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul'da Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem okula gelip öğrenciler arasından seçtiği için Beş Vakit filminde rol aldı. Küçük Kadınlar dizisi ile tanınmaktadır.

2008 yılında Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat rolünü oynadı. Cahide Sonku bu filmdeki performansıyla SİYAD En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne aday gösterildi. 2015 yılında Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği "Mustang" filminde rol aldı. Film, En İyi Yabancı Film dalında 2016 Fransız Oscar'ına aday gösterildi. Son olarak Yaşamayanlar dizisinde rol almıştır.

Elit İşcan Kimdir? Elit İşcan Kaç Yaşında?” sorularını sizler için yanıtladık.
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