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20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Sağlık Bakanlığı 20 Ekim'e ilişkin koronavirüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." dedi. İşte Türkiye'deki güncel vaka ve vefat sayıları...

20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Ekleme: 20.10.2021 - 22:05 Güncelleme: 20.10.2021 - 22:11 / Editör: Ozge Selin
20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 214

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugünkü vefat sayısının 214 olduğunu açıkladı. Koca, "84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214." dedi.

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 19 Ekim tarihinde 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 352 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,66 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 114 milyon 425 bin 692'ye yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN 3. DOZ AŞI UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 3. doz aşı uyarısında bulundu. Bakan Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur." dedi.

İşte 19 Ekim koronavirüs haritası...

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