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Macron yine Türkiye'yi hedef aldı: Dezenformasyon ve propagandayı Türkler yapıyor

Macron yine Türkiye'yi hedef aldı: Dezenformasyon ve propagandayı Türkler yapıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yine Türkiye'yi hedef aldı. İç siyasette gün geçtikçe kan kaybeden Macron, bu kez de Cezayir tarihinin Türk etkisiyle yeniden yazıldığını ve gerçeklere dayanmadığını öne sürdü. Macron, Türkiye'yi ve Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı.

Ekleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 22:15
Güncelleme Tarihi: 2 Ekim 2021 Cumartesi 22:22
Macron yine Türkiye'yi hedef aldı: Dezenformasyon ve propagandayı Türkler yapıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'yi Cezayir üzerinden hedef aldı.

'Cezayir tarihi Türk etkisiyle tamamen yeniden yazıldı ve gerçeklere dayanmıyor. Fransa'ya yönelik nefrete dayanıyor.' diyen Macron, Türkiye'yi ve Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı.

Suçlamalarını sürdüren Macron, 'Türklerin daha önce Cezayir'de oynadıkları rolü ve hakimiyetlerini unutturma kabiliyetlerine hayranım. Sadece bizim sömürgeci olduğumuzu söylüyorlar ve Cezayirliler buna inanıyor. Fransız sömürgeciliğinden önce bir Cezayir devleti var mıydı? Asıl soru bu.' ifadelerini kullandı.

Paris Büyükelçisini geri çağırdı
Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir, Paris Büyükelçisini geri çağırdı.

Büyükelçinin geri çağırılmasının gerekçesi hakkında bilgi verilmezken, konuyla alakalı ilerleyen zamanda bir açıklama yapılacağı aktarıldı.

Yerel basında yer alan haberler, büyükelçinin geri çağırılmasının Macron'un Cezayir'i 'Fransa'ya kin beslemekle' suçladığı açıklamalarıyla ilgili olduğu yönünde.

Ne olmuştu?
Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı 'kara leke' olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.


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