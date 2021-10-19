Togo'daki dörtlü zirve sonrası ortak bildiri! 'Terör örgütleri arasında ayrım yapılmayacak'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Togo'da katıldığı Dörtlü Zirve sonrası bildiri yayımlandı.Dört Devlet Başkanı, güvenlik, sağlık, iklim ve kalkınma ortamından kaynaklanan sınamalara ilişkin ortak menfaat meselelerine ilişkin fikir teatisinde bulundu.Devlet Başkanları, bilhassa Gine Körfezi'nde küresel korsanlıkla mücadele etmek için karalı adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Dört Devlet Başkanı ayrıca, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğine ilişkin fikir teatisinde bulundu.TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA HİÇBİR AYRIM YAPILMAYACAKDevlet Başkanları, DEAŞ, FETÖ, El-Kaide ve Boko Haram dahil olmak üzere terör örgütleri arasında hiçbir ayrım yapılmayacağı konusunda kararlılıklarını teyit ettiler.