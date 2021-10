Kral Kaybederse konusu nedir? Kral Kaybederse dizi mi oluyor?

Kral Kaybederse konusu Yaşanmış olaylara dayalı olan narsistik kişilik bozukluğuna sahip Kenan isimli bir gencin hayatını ele alıyor. Annesi tarafından kral gibi büyütülmüş, kendisiyle övünen bencil bir erkek olan Kenan Kral Kaybederse kitabının ana karakteridir. Kenan bir gün gittiği eğlence mekânında garsonluk yapan acı bir hayat hikâyesine sahip olan Fadi ile tanışır. Kitap Gülseren Budayıcıoğlu tarafından üç hastasına Kenan ve ona kendilerini adayan iki kadına verdiği terapileri anlatmaktadır. Oldukça basit ve yalın dille anlatılan bu kitap günlük hayatımızda her zaman görüp tanıyabileceğimiz insanların hikâyesini aktarmaktadır. Çok güçlü duran bir adamın nasıl yıkıldığı kendi sabit değerlerinin nasıl yerle bir olduğu yazarın kendi söylemiyle avına av olan bir kralın nasıl kaybettiğini görmekteyiz.

Kral Kaybederse özeti kitap tarafından şu şekilde verilmektedir;



Avına av olan bir avcının hikâyesi…

“İnsanoğlu ilk çocukluk yıllarında yaşadıklarından çok etkilenir. Henüz tam ortaya çıkmamış bir heykel gibidir o; hayat da onu ince ince şekillendirmeye çalışan usta bir heykeltıraş… Alır eline keskiyi, usul usul oyar. Ama bazen keskiyi öyle bir savurur ki, bir parça kopuverir ve o parçayı bir daha kimse yerine koyamaz. Kendini hep dorukta görüyor ve asla aşağı düşmeyeceğini sanıyordu. Ama bir gün hayat elindeki keskiyi ona da savuruverdi ve onun da koptu yüreği… Oysa pek çok kadının gönlüne taht kurmuş bir kraldı o… Uzun süre ne kendi inandı tahttan indiğine, ne de kadınlar. Ama bir şeylerin değiştiğini yine de ilk hisseden kadınlar oldu; ona yıllarca köle gibi itaat eden kadınlar…”

Kral Kaybederse dizi mi olacak?

Kral Kaybederse dizi uyarlaması tıpkı Gülseren Budayıcıoğlu'nun diğer popüler kitapları Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, İstanbullu Gelin gibi yakında ekranlara gelecek. Herkes tarafından ilgiyle beklenen Kral Kaybederse dizisi için oyuncuların kim olduğu da seyirciler tarafından merak edilmektedir. Kral Kaybederse dizisi oyuncuları da belli olmaya başladı. Egosundan ödün vermeyen, şımarık, bencil olan Kenan rolüne Kıvanç Tatlıtuğ hayat verecek. Kadın başrolü Beren Saat olarak belirlenen projede iki oyuncu 11 yıl aradan sonra yeniden buluşmuş olacak. Kıvanç Tatlıtuğ'un en son Çarpışma dizisinde Beren Saat'in ise Netflix projesi olan Atiye'de yer almıştı. Kral Kaybederse dizi kadrosunun geri kalan kısmı ise ilerleyen günlerde tamamlanacak. Dizi daha başlamadan yıllar sonra buluşan ikilinin hayranları tarafından oldukça ilgi görmeye başladı bile.

Kral Kaybederse dizisi ne zaman?

Kral Kaybederse dizisi ne zaman Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ sevenleri tarafından oldukça merak ediliyor dizinin Star Tv veya Show Tv ekranlarında yayınlanacağı konuşulsa da dizinin başlayacağı tarih, yayın günü ve saati ise henüz kesinleşmedi. Sonbaharın gelmesiyle dizi sezonu da oldukça bereketli olmaya başladı. Seyircileri ekran başına kilitleyecek olan Kral Kaybederse dizisi ise önümüzdeki dönemde ekranlarda olacak.

Gülseren Budayıcıoğlu Kimdir?

Kral kaybederse, Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Kırmızı oda, Doğduğun Ev Kaderindir gibi daha birçok kitabı diziye uyarlanan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu 1947 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimi sırasında TRT spikerlik ilanlarına başvurup kazanan Budayıcıoğlu lisans eğitimini tamamladıktan sonra spikerlik ve doktorluk arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Doktorluk yapmaya karar verip spikerlikten istifa ederek üniversitede asistan olarak çalışmaya başladı. Doktorluk yaparken tekrar televizyona çıkan ve program sunan Gülseren Budayıcıoğlu'nun görevine son verildi ve kendisi televizyonlara tekrar döndü. Daha sonrasında psikiyatri alanında uzmanlığını tamamlayıp 5 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştı. Gülseren Budayıcıoğlu ise kendi hayatını şu şekilde anlatıyor;

“Ben, üç çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldim. Babam yakışıklı, sevecen, otoriter, giyimine, kuşamına çok düşkün biriydi. Kışın ortasında, her yerin çamur deryasına döndüğü günlerde bile ayakkabıları pırıl pırıl durur, sabahları siyah paltosunu ve yine siyah fötr şapkasını giyer, hepimizi teker teker öper, öyle çıkardı evden. Annem onu mutlaka kapıda uğurlar, “Allah işini rast getirsin” demeden babamı evden çıkarmazdı. Biz o zaman Ankara'nın Cebeci semtinde, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin tam karşısında otururduk. Neden bilmem, mahallenin bütün çocukları korkardı babamdan, oysa o görünüşünün ardında son derece yumuşak bir kalbi vardı babamın. Annemse bütün Türk anneleri gibi fedakâr bir kadındı. Onun her şeyi kocası ve çocuklarıydı. Babama her zaman çok saygı gösterir, o geleceği zaman hepimizi hizaya çeker, “babanız yorgun gelir, yaramazlık yapmak yok, kendinize çeki-düzen verin, sofrayı hazırlamamda bana yardım edin” derdi. Kendisi de giyinir, hafif makyajını yapar ve sofrayı da hazırladıktan sonra camın önüne hep birlikte oturur, babamın eve gelmesini beklerdik. Bazen geç gelirdi babam, o zaman camın önündeki bekleyişler uzar, hiçbirimiz o gelmeden sofraya oturmaz, bazen de bu yüzden aç yatardık.”