Ekşi Sözlük'te Özdemir Bayraktar ile ilgili iğrenç mesajlar!

Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, dün vefat eden BAYKAR Savunma'nın kurucu ismi ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a yönelik skandal ifadeler kullanıldı. Yerli ve milli SİHA'nın fikir babası Bayraktar ile ilgili yapılan yorumlar tepki çekti.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve yerli ve Milli SİHA'ların öncü ismi, Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar dün vefat etti.Türkiye'nin savunma sanayiine büyük katkılar sunan Bayraktar'ın vefatı sonrası Ekşi Sözlük'te yüzlerce yorum yazıldı. O yorumlardan bazılarında ise skandal ifadelerin kullanıldığı görüldü."BİR OY EKSİLDİ DİYE" SEVİNDİLERÖzdemir Bayraktar'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olması üzerinden hedef alan kullanıcılar, "AK Parti'den bir oy eksildiği için" sevindiklerini dile getirdi.İşte yapılan yorumlardan bazıları: