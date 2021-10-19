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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi...

Antalya Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Antalya'da şiddetli bir şekilde hissedilirken, AFAD'dan da bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, depremin Akdeniz üzerinde gerçekleştiği, 6 büyüklüğünde olduğu tespiti yapıldı. Deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşarken, olumsuz bir durum bilgisi şu an için paylaşılmadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi...
Ekleme: 19.10.2021 - 09:09 Güncelleme: 19.10.2021 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi...
Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Türkiye'nin sahil şeridinde de hisssedildi. Özellikle Antalya'nın Alanya ilçesi çok şiddetli bir sarsıntı ile güne uyandı. Vatandaşlar sarsıntı sonrası panik yaşadı. Şu ana kadar bir olumsuzluk bildirimi olmadı. Resmi makamlardan kısa sürede bir açıklama gelmesi bekleniyor.


AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI GELDİ

Akdeniz'deki deprem ile ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, depremin Akdeniz'de meydana geldiği 6 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Depremin derinliği ile ilgili ise 9.59 KM tespitinde bulunuldu. Depremin enlem ve boylamları paylaşılırken, Kaş açıkları olduğu da vurgulandı.
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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem! Antalya'da şiddetli hissedildi...
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