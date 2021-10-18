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Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar Hayatını Kaybetti: Özdemir Bayraktar Kimdir? Özdemir Bayraktar Neden Vefat Etti?

Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Özdemir Bayraktar'ın cenaze töreninin yarın düzenleneceği duyuruldu. Peki Özdemir Bayraktar Kimdir? Özdemir Bayraktar Neden Vefat Etti? İşte Özdemir Bayraktar’ın hayatı…

Ekleme: 18.10.2021 - 13:02 Güncelleme: 18.10.2021 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Selçuk Bayraktar’ın babası Özdemir Bayraktar Hayatını Kaybetti: Özdemir Bayraktar Kimdir? Özdemir Bayraktar Neden Vefat Etti?
Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Özdemir Bayraktar son dakika vefat haberi tüm sevenlerini yasa boğdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi BAYKAR tarafından açıklandı. Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Özdemir Bayraktar'ın yarın Fatih Camii'nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi. Peki Özdemir Bayraktar Kimdir? Özdemir Bayraktar Neden Vefat Etti? İşte Özdemir Bayraktar'ın hayatı

Özdemir Bayraktar Kimdir

Özdemir Bayraktar Kimdir?


Özdemir Bayraktar 1949 yılında Sarıyer'in Garipçe köyünde dünyaya geldi. Özdemir Bayraktar Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Başarılı bir eğitim hayatı geçiren Özdemir Bayraktar mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yaptı. İçten yanmalı motorlar hakkında yüksek lisansını tamamlayan Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerini yaptı.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile evlidir. Özdemir ve Canan Bayraktar'ın bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları var.

Otomotiv sektörünün yerlileşmesine katkı sağlamak amacıyla 1984 yılında Baykar Makina'nın kuruluşuna katıldı. Bir delme makinesi ile kurduğu Baykar'da, hassas işleme endüstrisi için birçok özgün makine tasarımı ve imalatı ve parça işleme ekipmanları tasarım süreçlerini yönetti. Özdemir Bayraktar, Baykar'ın ülkenin eşsiz drone teknolojisinin gelişmesinde öncü rol oynamış, bu projelerin uygulanmasında tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar aktif bir rol oynamıştır.

Baykar'ın TSK için geliştirdiği ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA, 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu'da askerlerle araştırma ve geliştirme yaptı. Baykar'ın geliştirdiği tüm etnik ve özgün ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya kişilik kazandıran özgün tasarımlara da sahip. Hayatı boyunca mühendislik yeteneklerini daima en son teknoloji ile birleştirmiştir. Azmi, kararlılığı, inancı ve iyileştirme tutkusu çalışma hayatında hiç kaybolmadı.

Özdemir Bayraktar, ilk olarak Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'nın işgal ettiği Karabağ'ın Ermenistan'dan kurtarılmasına katkılarından dolayı 2021 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Madalyası ile ödüllendirildi.

Özdemir Bayraktar'ın vefat haberi ardından gündeme gelen “Özdemir Bayraktar Kimdir?” sorularının yanıtı bu şekildedir.
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