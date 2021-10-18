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Beyaz Gazete
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İstanbul'daki Formula 1, 150 milyon euro gelir sağladı

İstanbul Grand Prix'si turizme 150 milyon euroluk katkı sağlarken bu gelirin 30 milyon eurosu devletin kasasına girdi.

Ekleme: 18.10.2021 - 09:40 Güncelleme: 18.10.2021 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
İstanbul, geçtiğimiz hafta dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'e bir kez daha ev sahipliği yaptı.

Mercedes takımı pilotu Valtteri Bottas'ın kazandığı İstanbul'daki yarışı 3 günde 190 bin yarış tutukununun takip ederken, yarış Türkiye'ye hatırı sayılır bir gelir de bıraktı.

3 GÜNDE 150 MİLYON EURO

Tanıtım açısından en önemli organizasyonlardan olan Formula 1, 3 günde 150 milyon euro gelir bırakırken bu gelirin 30 milyon eurosu da devletin kasasına girdi.

Türkiye böylesine yüksek gelirli bir organizasyonda sürekli yer almak isterken kötü haber geçtiğimiz gün 2022 sezonunun takviminin açıklanmasıyla geldi.

GELECEK YILIN TAKVİMİNDE TÜRKİYE YOK

9 yıl aranın ardından takvime dahil edilen ve iki yıldır İstanbul Park'ta koşulan Türkiye Grand Prix'si, gelecek sezonun takviminde yer almadı.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ise geçen yıl da Türkiye'nin sonradan listeye eklendiğine dikkat çekerek şansımızın devam ettiğini söyledi.

10 YILLIK ANLAŞMA İHTİMALİ

Türkiye'nin bu yarışlarda sürekli olabilmesi için devletin de devreye girmesi gerektiğini söyleyen Ak, kalıcı olmak için 10 yıllık anlaşmanın yapılabileceğini söyledi.

Ak, Formula 1 patronu Stefano Domenicali'nin Türkiye için çok olumlu olduğunu vurgulayarak "10 yıllık sözleşme olursa Türkiye'ye öncelik tanıyacaklar." ifadelerini kullandı.
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