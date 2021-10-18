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İstanbul'da trafik çilesi haftanın ilk iş gününden başladı! Toplu taşımalarda isyan ettiren görüntü

İstanbul'da haftanın ilk iş günün yağmur yağışıyla birlikte birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi. Cevizlibağ'da metrobüs ve tramvay'daki yoğunluk dikkat çekti. Trafik ise zaman zaman durma noktasına geldi. İşlerine ve okula giden vatandaşlar, servis, toplu taşıma, kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.

Ekleme: 18.10.2021 - 09:41 Güncelleme: 18.10.2021 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Haftanın ilk iş gününde yağmur yağışıyla birlikte trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya
başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar
yollara çıktı.

Kadıköy D-100 Karayolunda her istikamette yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik
yer yer durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü
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