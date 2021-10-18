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Esra Hankulu cinayetinde dikkat çeken 1 saat detayı

Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor, büyük ihmali gözler önüne serdi.

Esra Hankulu cinayetinde dikkat çeken 1 saat detayı
Ekleme: 18.10.2021 - 09:37 Güncelleme: 18.10.2021 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
Esra Hankulu cinayetinde dikkat çeken 1 saat detayı
Ankara’da, Esra Hankulu’nun (25) evinde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun’un şüpheli olarak tutuklandığı soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı rapor, genç kadının ölümüne ilişkin büyük ihmale dikkatleri çekti. Raporda, “Hankulu’nun fenalaşmasının ardından 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu” ifade edildi.
Milliyet’in haberine göre: Esra Hankulu, geçtiğimiz ağustos ayında Mamak’taki evinde ölü bulunmuş, olayın ardından gece yanında oldukları belirlenen arkadaşları Dilan C., Furkan G. ve kamuoyunda “Aleyna Çakır” olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uygun, “kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Raporda, şüphelilerin ifadelerinde, Hankulu’nun 3 Ağustos 2021 günü saat 02.00 civarında fenalaştığını, kusmaya başladığını, alkole veya aldığı ilaca bağlı meydana geldiği düşüncesiyle duş aldırılarak yatağa yatırıldığını beyan ettikleri hatırlatıldı. Genç kadının otopsisinde tespit edilen kafa içi kanamanın lokalizasyonu, özelliği ve ağırlığı dikkate alındığında, “fenalaşması sonrası 112 acil servisinin çağrılması veya hastaneye götürülüp teşhis konularak tedavisinin yapılması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğuna” işaret edildi.
Raporda, Hankulu’nun ölümüyle ilgili, “travmadan hemen sonra (1 saat içinde) şuurunun bozulması, bulantı, kusma olması sonra iyilik halinin olması, ilerleyen zamanda şuurunun kapanarak ölümünün gerçekleşmesinin tıbben mümkün olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur” ifadeleri kullanıldı.
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