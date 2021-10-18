Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da: 7 alanda anlaşma imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Angola'da mevkidaşı Gonçalves ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşmayı imzalamış olduk. Kazan-kazan anlayışıyla yapılan yatırımlar neticesinde iş insanlarımızın Angola'daki etkinliği de artacaktır. İkili ticaret hacmini 500 milyon dolar olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Angola'da mevkidaşı Gonçalves ile ortak basın toplantısı düzenliyor.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyleKazan-kazan anlayışıyla yapılan yatırımlar neticesinde iş insanlarımızın Angola'daki etkinliği de artacaktır. İkili ticaret hacmini 500 milyon dolar olarak belirledik. Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşmayı imzalamış olduk.Terörle mücadelede Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz.İHA ve SİHA'larla ilgili talepleri olmuştu, bugün de gündeme geldi. Bu konuları görüşelim demiştik. Aynı zamanda zırhlı taşıyıcılarla ilgili görüştük. Savunma Bakanlarımız görüşecek, ona göre adımlar atılacak.Ayrıntılar geliyor...