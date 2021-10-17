İsmail Saymaz T3 Vakfı'na yine aynı iftirayı attı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, 20 Nisan 2019 tarihinde yaptığı bir paylaşımda İBB'nin kaynak sağladığı vakıflar arasında Türkiye Teknoloji Takımı'nın (T3) da bulunduğunu öne sürmüştü.T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın, 'Ahlak ve şeref sahibi insanlar iftira atmaz, bir hakka girdilerse özür dilemeyi bilirler' çağrısı üzerine de özür dilemiş iddiasının gerçeği yansıtmadığını kabul etmişti.İSMAİL SAYMAZ'A DAVAİsmail Saymaz Halk TV yayınında yine aynı iftirayı dillendirdi. Yayında 'İBB'nin kaynak aktardığı vakıflar arasında küçük damat Selçuk Bayraktar'ın T3Vakfı var' dedi. T3 Vakfı, daha önce iftira atıp özür dileyen Saymaz'ın, aynı yalanı tekrarlaması üzerine dava açacağını duyurdu.ÖĞRENCİLERE BURSVakıftan yapılan açıklamada, 'Aynı iftira ve karalamayı katıldığı tv programında tekrar etmesinden ötürü, vakfımızın hukukunu korumak adına dava açacağız. Kazandığımız tazminatı -daha öncekilerde olduğu gibi- ahlaklı gazeteciler olmaları umuduyla iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak vereceğiz' denildi.'KANDİL'E YOL OLUR'T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da tepkisini şu sözlerle dile getirdi: Ahlak ve şeref çağrımız vaktiyle özür diletmişse de, iftira ve karalama dürtüsüne engel olamamış. Bu alçakların iftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur. Sebebi Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü binlerce gencimiz mi, Milli S/İHA'larımız mı? Belki her ikisi de.YALANLAR BİR BİR ÇÖKTÜT3 tarafından daha önce benzer iftiralara yönelik açılan davalardan yedisi sonuçlandı. İftira atanlar toplam 128.000 TL tazminat ödemeye mahkum edildi. Bu meblağdan 60.000 TL'si üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi kararı ile de kesinleşti.