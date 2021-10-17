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Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması! Başkan Erdoğan'ın kararı diyerek duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek" dedi.

Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması! Başkan Erdoğan'ın kararı diyerek duyurdu
Ekleme: 17.10.2021 - 16:16 Güncelleme: 17.10.2021 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması! Başkan Erdoğan'ın kararı diyerek duyurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek' dedi.

Ayrıntılar geliyor...
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