Bakan Varank'tan uzaktan çalışma açıklaması! Başkan Erdoğan'ın kararı diyerek duyurdu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Ar-Ge tasarım merkezleri ile teknoparklarda çalışan personel, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 uzaktan çalışmaya devam edebilecek' dedi.
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