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Milli hamleler meyvelerini veriyor: Enerjide merkez ülke Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın başlattığı Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde hayata geçirilen uluslararası projeler Türkiye'yi enerjide merkez ülke olma hedefine giderek yaklaştırıyor. TürkAkım ve TANAP gibi uluslararası projelerle doğalgaz arz güvenliğini tamamen sağlayan Türkiye, Avrupa'nın arz güvenliği açısından anahtar bir rol üstleniyor.

Milli hamleler meyvelerini veriyor: Enerjide merkez ülke Türkiye
Ekleme: 16.10.2021 - 09:30 Güncelleme: 16.10.2021 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Milli hamleler meyvelerini veriyor: Enerjide merkez ülke Türkiye
Bu iki projeden bugüne kadar Türkiye'ye yaklaşık 28.40 milyar metreküp doğalgaz akarken, Avrupa'ya akan gaz da 18.6 milyar metreküpe ulaştı. Aralıksız olarak sağlanan gaz akışı ile bu iki projeden Türkiye'ye bu yıl akan gaz ise 12.5 milyar metreküpü aştı. Azeri gazını taşıyan TANAP ve Rus gazını taşıyan TürkAkım'dan Avrupa'ya 2021'de akan gaz ise 12.5 milyar metreküpün üzerinde gerçekleşti.

2021'in ilk 9 ayında ise Türkiye ve Avrupa'ya akan gaz miktarı 25 milyar metreküpün üzerine çıktı. Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan TANAP, 20 aydır kesintisiz olarak gaz taşıyarak önemli bir başarıya da imza attı.TANAP üzerinden Avrupa'ya bir günde taşınan gaz miktarı 25 Ağustos 2020'de 40 milyon 245 bin metreküple rekor seviyeye yükseldi.

KONTRATLAR SONA ERİYOR

Türkiye'nin uzun süreli doğalgaz kontratları ise sona eriyor. 1996'da İran'dan yıllık 9.6 milyar metreküp doğalgaz alımı için 30 yıllık sözleşme imzalanırken, bu süre 2026'da sona erecek. 2001'de Azerbaycan'la imzalanan yıllık 6.6 milyar metreküp doğal gaz alım sözleşmesi de 2024 sonuna kadar geçerli olacak. 1997'de imzalanan yıllık 16 milyar metreküplük Mavi Akım anlaşması 2025'te, 1998'de imzalanan daha sonra kontratı TürkAkım'a devredilen Batı Hattı anlaşması da bu yıl bitiyor.

11 MILYAR METREKÜPLÜK GAZ ANLAŞMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı'ndan gelecek 11 milyar metreküplük ilave gaz ticaret anlaşması yapıldığını açıkladı. Dönmez, Türkiye'nin başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını vurguladı. Bakan Dönmez, Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağı iddialarının mesnetsiz ve gerçek dışı olduğunu belirterek "Ne Türkiye Petrollerinin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değil" dedi.

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