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Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Merkel her zaman çözüm odaklı bir lider oldu. Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Merkel ise "Almanya'da doktor, bilim adamı, akademisyen olarak çalışan anne babaları göçmen Türk insanlar var. Örnek teşkil eden kariyerleri olduğunu gördük. Bu örneklerden biri de Uğur Şahin ve Özlem Türeci" dedi.

Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Ekleme: 16.10.2021 - 15:37 Güncelleme: 16.10.2021 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Merkel'in veda ziyareti: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'den önemli açıklamalar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel ortak basın toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli dostum Merkel ile 16 yıldır gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde hep sağduyulu oldu, liderliği belirleyici oldu. İkili ilişkilerde zaman zaman sıkıntılarımız olsa da bunları aşmayı başardık. Bölgesel sorunların giderilmesinde de yapıcı görüşlerde bulundu.

Mekel ile Doğu Akdeniz, Libya, Afganistan ve Suriye meselelerini görüştük. Suriye krizinin çözümü için gösterdiği çabaya teşekkür ediyorum. Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan engellemelere karşı Merkel'in müspet tavrını takdirle hatırlayacağız.

Suriyeli mülteciler konusunda inisiyatif almaktan hiçbir zaman geri adım atmadı. Kendisine teşekkür ediyorum.

Her zaman çözüm odaklı bir lider oldu.

Almanya'da gerçekleşen seçimlerin Almanya halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.
Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.

MERKEL'İN AÇIKLAMALARI
Görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye ile birlikte birçok konuda mücadele ettik. Almanya'da yaşamakta olan 4 milyona yakın insan var. İş gücü anlaşmasının 60'ncı yılını törenlerle kutladık.

Almanya'da doktor, bilim adamı, akademisyen olarak çalışan anne babaları göçmen Türk insanlar var. Örnek teşkil eden kariyerleri olduğunu gördük. Bu örneklerden biri de Uğur Şahin ve Özlem Türeci

İnsan hakları konusundaki gelişmeleri de değerlendirdik. Türkiye ile AB arasındaki ilişkileri konuştuk. Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye çok önemli adımlar attı. Afganistan'a insani yardım konusunda da görüştük. Orada felaket yaşanmaması için BM'yle birlikte çaba sarf etmeliyiz.

Suriye'deki konuyla ilgili konuştuk. İdlib gergin ve Anayasa çalışmaları iyi gitmiyor. Berlin Konferansı'nın ardından Libya için Fransa'da da konferans olacak. Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini ifade ettim.

Yapılan açıklamaların ardından iki lider soruları yanıtladı.

Tutuklu Alman vatandaşlarla ilgili bir ilerleme oldu mu?

Merkel: Görüşmelerimizde bazı sorunları çözdük ama yeni vakalar eklendi. Boşuna görüşmediğimizi düşünüyoruz. Farklı bakış açıları var.

Erdoğan: Türkiye'de yargı bağımsızdır. Benim yargının vereceği karara ilişkin bir şey söylemem mümkün değil.

Mültecilere yardım konusunda neler konuşuldu?

Merkel: Mülteciler konusunda söz konusu yardım için bir ödeme kararı çıktı. 4.5 milyarı ödendi. Kalan yardım konusunda da gerekli adım atılacak.

Erdoğan: Yunanistan'ın yaptığı gibi biz mültecileri öteleyemeyiz. Bu insanlara ev sahipliği yapıyoruz, buna devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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