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Kaliforniya’da yangın: Brad Pitt’in evi de tahliye ediliyor

Santa Barbara’nın batısındaki Santa Ynez Dağları’nda çıkan yangın, 15 bin dönümden fazla alanı etkiledi. Hollywood yıldızı Brad Pitt’in evi için de tahliye emri verildi.

Ekleme: 16.10.2021 - 11:02 Güncelleme: 16.10.2021 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Kaliforniya’da yangın: Brad Pitt’in evi de tahliye ediliyor
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde pazartesi günü başlayan orman yangını devam ediyor.

Alevlere müdahale eden itfaiyecilerin sayısının bin 300’e ulaştı. Bölgedeki 100’den fazla çiftlik ve evin tehdit altında olduğu açıklandı.

Tahliye bölgesinde Hollywood yıldızı oyuncu Brad Pitt'in 5.5 milyon dolarlık sahil evinin de bulunduğu belirtildi.

ANGELİNA SEVMİYORDU, YİNE DE SATMADI
Brad Pitt'in söz konusu evi ,Jennifer Aniston ile evlendiği 2000 yılında aldığı, Aniston’dan boşandıktan sonra da güzel günlerin anısına, ikinci eşi Angelina Jolie’nin sevmemesine rağmen satmadığı öğrenildi.

RONALD REAGAN'IN EVİ DE TAHLİYE EDİLİYOR
Yangın nedeniyle Las Cruce’den Goleta’ya giden efsanevi Otoyol 101'in kapatıldığı, bölgede bulunan eski başkan Ronald Reagan’ın çiftliği için de tahliye emri verildiği açıklandı.
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