  • USD: 9,20 - 9,22
  • EURO: 10,68 - 10,70
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İhracatta tarihi gün! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Dün bir günde...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin giderek artan ihracat rakamları ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz." dedi. Muş, paylaşımında 1974 ve 1990'daki rakamlara da yer verdi.

İhracatta tarihi gün! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Dün bir günde...
Ekleme: 16.10.2021 - 12:19 Güncelleme: 16.10.2021 - 12:27 / Editör: Ozge Selin
İhracatta tarihi gün! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Dün bir günde...
Türkiye'nin ihracat artışı ve büyüme yolculuğu sürüyor. Koronavirüs sonrası normalleşme dönemi ile üretime hız veren firmalar ihracatta her gün çıtayı bir başka seviyeye taşıyor. Sanayide çarklar dönerken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş dikkat çeken bir veriyi, 1974 ve 1990 yıllarındaki istatistiklerle karşılaştırarak paylaştı. Muş, "Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" dedi.


BAKAN MUŞ: DÜN BİR GÜNDE 1.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTIK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek.

EYLÜL AYINDA İHRACATTA REKOR KIRILMIŞTI

Genel Ticaret Sistemi'ne göre; Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artmış, 20 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada rakamlar şu şekilde paylaşılmıştı:

2021 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 30 artarak 20 milyar 783 milyon dolar,
İthalat, % 12,2 artarak 23 milyar 386 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi, % 19,9 artarak 44 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI GİDEREK ARTIYOR

Bakanlığın yaptığı bilgilendirmede ihracatın, ithalatı karşılama oranındaki yükseliş de dikkat çekmişti. Eylül ayı verilene göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 88,9 olmuştu.

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede ise şöyle denilmişti:

Eylül ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre % 19,9 artarak 44 milyar 169 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 88,9 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının Ocak-Eylül döneminde ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %36 artışla 160 milyar 979 milyon dolara ulaşmıştır. 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29 artarak 354 milyar 339 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 83,3 olarak gerçekleşmiştir.
İhracatta tarihi gün! Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Dün bir günde...
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB’nin Tuzla’da bitiremediği projeler için ateş püskürdü
Camide akılalmaz hırsızlık! Hepsini satıp uyuşturucu aldı!
Tatilcilere kabusu yaşatmışlardı: O çeteye operasyon
Sayıştay'dan flaş karar! FETÖ bağlantılı başdenetçi meslekten atıldı!
Milli hamleler meyvelerini veriyor: Enerjide merkez ülke Türkiye
Samsun'da feci kaza! Yolcu otobüsü dereye uçtu!
Koronavirüste dikkat çeken 'Kasım ayı' detayı: Yalnızca 3 il kaldı
Angela Merkel'den kritik Türkiye ziyareti: İşte masadaki konular
MHP'den 'Bozkurtları yasaklayın' kampanyası başlatan Ermeni komitesi ANCA'ya tepki: Yürü ANCA gidersin
İETT otobüsü arızası trafiği kilitlediİETT otobüsü arızası trafiği kilitledi
Paşinyan'dan 'Türk koridoru'na destek
ABD'den Yunanistan'ı üzen açıklama: Ülkeler arasındaki deniz sınırı anlaşmazlıkları konusunda pozisyon almıyoruz
AK Partili Kaynar, CHP’li İBB’nin TÜGVA’ya karşı yaptığı hukuksuzluğu anlattı
Şentop'tan 'siyasi cinayet' çıkışı yapan Kılıçdaroğlu'na: Bu terör örgütlerinin arzu ettiği bir iştir
Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek
Formula 1'den şaşırtan Türkiye kararı! 2022 sezonu takvimi açıklandı...
Apple popüler Kur'an-ı Kerim uygulamasını App Store'dan kaldırdı
Canan Kaftancıoğlu, ellerine yazı tutuşturduğu provokatörlerini TÜGVA önüne göndermiş
Canan Kaftancıoğlu, ellerine yazı tutuşturduğu provokatörlerini TÜGVA önüne göndermiş
Arktik Deniz Buzu son 40 yılda yüzde 50 eridi

Arktik Deniz Buzu son 40 yılda yüzde 50 eridi

Adana'da yakalanan sahte polis, polisliğin hayali olduğunu savundu

Adana'da yakalanan sahte polis, polisliğin hayali olduğunu savundu

Koronavirüs ile ilgili ilginç açıklama! Göz komplikasyonlarına neden olabilir

Koronavirüs ile ilgili ilginç açıklama! Göz komplikasyonlarına neden olabilir

Kaliforniya’da yangın: Brad Pitt’in evi de tahliye ediliyor

Kaliforniya’da yangın: Brad Pitt’in evi de tahliye ediliyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı: Yolcuyken çaldığı taksiyle üç gün taksicilik yapmış

Nefes kesen kovalamaca sonucu yakalandı: Yolcuyken çaldığı taksiyle üç gün taksicilik yapmış