Yunanistan'da Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e İmparatoriçe Theophano ödülü verildi

Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşıyla dünyanın takdirini kazandı.Almanya'da koronavirüse karşı aşı çalışması ortaya koyan çift, aldıkları ödüllerine bir yenisini ekledi.YUNANİSTAN'DA ÖDÜL ALDILARTüreci ve Şahin, Yunanistan'da 'İmparatoriçe Theophano' ödülünün sahibi oldu.Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Avrupa'nın tarihi farklılıkları arasında köprü kurmaya katkıda bulunan kişi veya kurumlara verilen ödülü Şahin ve Türeci'ye takdim etti.'İKİ HARİKULADE BİLİM İNSANI'Sakelaropulu, 'İki harikulade bilim insanına, hayatta ve bilimde birlikte yol alan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye İmparatoriçe Theophano ödülünü vermek benim için büyük bir mutluluk.' diye konuştu.'ÖZVERİLERİNİ VE AZİMLERİNİ ÖDÜLLENDİRİYORUZ'Şahin ve Türeci'nin, Akdeniz ve Orta Avrupa kültürlerinin kesişme noktasında büyüdüğüne dikkati çeken Sakelaropulu, çiftin 21. yüzyılın en büyük tehditlerinden biri olan koronavirüse karşı insanlığı korumaya alan aşının bulunmasında oynadığı rolün önemine değindi.Sakelaropulu, 'Bugün burada önemli bir kadın ve erkeği, bilim insanlarından oluşan ekipleri ile insanlığa yaptıkları önemli katkılardan ötürü ödüllendiriyoruz. İnançlarını, özverilerini, azimlerini ve güçlerini ödüllendiriyoruz.' dedi.ATATÜRK EVİ'NE ZİYARETTüreci ve Şahin, ödül töreni vesilesiyle gittikleri Yunanistan'ın Selanik kentindeki Atatürk Evi'ni ziyaret etmişti.İkili, buradaki anı defterine 'Atatürk'ün doğduğu yeri ziyaret etmek, Türk kökenli bilim insanları olarak bizler için bir onurdur. Atatürk, modern Avrupa'nın öncü liderlerinden biri olarak özgür düşünce ve bilimin insanlık için taşıdıkları temel değeri anladı.'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.' şeklindeki bilge sözüne tamamen katılıyoruz.' şeklinde duygularını aktarmışlardı.