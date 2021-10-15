Adana'da yakalanan sahte polis, polisliğin hayali olduğunu savundu

12 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Özdemir Sabacı Bulvarı'nda bankta 20 yaşındaki Adem Demir ile 21 yaşındaki İsa Bal sohbet etti.İki gencin yanına gelen motosikletli iki kişi, polis kimliği ve rozeti göstererek, 'Üzerinizde uyuşturucu madde var mı?' diye sordu. Demir ile Bal olmadığını söyleyince bu kişiler, 'Sizi buralarda bir daha görmeyeyim.' diyerek uzaklaştı.İki arkadaşın şüphelenip ihbarda bulunması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.POLİS TELSİZİ VE ROZETİNİ 288 TL'YE SATIN ALMIŞLAROlayın yaşandığı bölgede araştırma yapan polis, Hüseyin Ö. ile kuzeni Yusuf K. olduğu belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.Şüphelilerin yolda buldukları bir polis kimliğini fotokopi çektirerek yanlarında taşıdıkları, polis telsizi ve rozetini de 288 TL'ye satın aldıkları belirtildi.