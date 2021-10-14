PKK/YPG üyesi Ergene'de yakalandı!
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından alınan duyum ve istihbari çalışmalar sonucu PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen bir kişi Tekirdağ Ergene İlçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, PKK/YPG silahlı terör örgüt üyesi olduğu tespit edilen bir kişi takibe alındı. Başlatılan takip sonucu, Tekirdağ ili Ergene İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli merciiler tarafindan tutuklanarak cezaevine gönderildi.