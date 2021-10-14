Milyonlarca esnaf, çiftçi ve sosyal medyacının beklediği vergi paketinin ayrıntıları

AK Parti tarafından hazırlanan 65 maddelik yeni vergi paketinin görüşmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor.900 BİN ESNAF, GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLACAKKanun teklifiyle küçük esnafa vergi muafiyeti getiriliyor.Buna göre, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler, gelir vergisinden muaf olacak. Bu durumda 900 bine yakın esnaf bulunuyor.ÇİFTÇİYE EK ÖDEME YAPILACAKÇiftçiler, beyanname vermeden kaynaktan kesinti yapılarak vergilerini ödeyecekler. Teklife yeni eklenen maddeye göre çiftçilere ilave ödeme yapılacak. Son 5 yılda desteklerden kesilen vergiler, faiziyle birlikte iade edilecek.İNTERNET ÜZERİNDEN KAZANANLARA KOLAYLIKTeklif, internetten para kazananlara da vergi ödeme kolaylığı getiriyor. Bu kişiler, sosyal medya üzerinden aldıkları reklamların vergisini ödemek için bankada hesap açacak.