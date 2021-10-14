Dünyanın gözü Türk SİHA'larında: Etiyopya ve Fas da satın almak istiyor

Türk SİHA ve İHA'larının başarısı dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Etiyopya ve Fas, Türkiye'de Baykar Savunma tarafından üretilen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) satın almak için talepte bulundu. Uluslararası haber ajansı Reuters, söz konusu bilgiyi farklı ülkelerden ismini vermediği yetkililerin açıklamalarına dayandırdı.Mısırlı iki güvenlik yetkilisi, Kahire'nin ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden satışı durdurmaları için talepte bulunduğunu ifade ederken, Mısırlı üçüncü bir kaynak konunun Türkiye ile Mısır arasında yürütülen siyasi istişarelerde ele alınması gerektiğini belirtti.EĞİTİM DE ALACAKLARBir Türk yetkili, Etiyopya ve Fas'ın Bayraktar TB2 İHA'larından almak için Türkiye'ye başvurduğunu ve anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerebileceğini belirtti.İLK PARTİYİ MAYIS'TA TESLİM ALDIAdının açıklanmasını istemeyen bir diplomat, Fas'ın ilk parti silahlı İHA siparişini mayıs ayında teslim aldığını, Etiyopya'nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığını ifade etti.Yetkililer, talebin kaç İHA'yı kapsadığı ve mali ayrıntıları hakkında bilgi vermedi. Satış talebi hakkında taraflardan açıklama yapılmadı.Etiyopya silahlı kuvvetleri ve başbakanlık makamı konu hakkındaki sorulara cevap vermezken, askeri ekipman alımları hakkında basına açıklama yapmayan Fas'ta ise hükümet yetkililerine ulaşılamadı.Türkiye, Etiyopya ve Fas, silahlı insansız hava aracı satışı anlaşması hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve İHA'ların üreticisi Baykar Savunma konu hakkındaki sorulara cevap vermedi.