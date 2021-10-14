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Annesinin 20 yıl önceki yasak aşkını böyle öldürdü! Kan donduran cinayet

Kadıköy Caferağa Mahallesi önceki gün saat 16.30 sıralarında intikam cinayetine sahne oldu. Murat Tumuçin, 20 yıl önce annesiyle aşk yaşayan Kamuran Tün’ün izini Facebook’ta buldu, akrabalarıyla plan yaptı. Önce Züleyha ismiyle Tün’le sohbet etti, daha sonra buluşmaları için bir kadın ayarladı. Tumuçin, restoranda kadınla buluştuktan sonra takip ettiği Tün’ü sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

Annesinin 20 yıl önceki yasak aşkını böyle öldürdü! Kan donduran cinayet
Ekleme: 14.10.2021 - 12:14 Güncelleme: 14.10.2021 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Annesinin 20 yıl önceki yasak aşkını böyle öldürdü! Kan donduran cinayet
Evli ve 7 çocuk babası 42 yaşındaki kuaför Kamuran Tün, sokak ortasında 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Katil tanıdıktı. Silopi'ye uzanan 20 yıllık bir intikamın baş kahramanlarından biriydi: 21 yaşındaki Murat Tumuçin...

İşte katil zanlısın emniyette verdiği ifadeye göre kan donduran cinayetin hikâyesi...

'ÖLDÜR' DEDİ
Konu namus meselesi. 2001'de babam askerdeyken, öz annem Kamuran Tün ile cinsel birliktelikte bulundu. Beraber evi terk ettiler ve daha sonra başkasıyla evlendi. Aile düzenimiz
bozuldu. Beni dedem büyüttü. 5 ay önce haziranda dedemi kaybettim. Kamuran Tün'ü bu tarihten sonra babam Hacı Tumuçin'den(40) öğrendim. Babam, 'Bu bizim namusumuz. Onu öldür' dedi. Ben de kabul ettim. Kamuran Tün'ü araştırdım, Facebook'ta buldum.



PARA KARŞILIĞINDA...

4 gün önce Şırnak'tan babamla İstanbul'a geldik. Dayım Selçuk Başboğa'nın(39) Maltepe'deki evinde kaldık. Kamuran'ı bulabilmek için Duygu H.A.(28) adlı kadınla iletişime
geçtik. Olay günü babamla birlikte, amcam Salih Tumuçin'in arabasıyla Tekirdağ'a giderek Duygu'yu, 'Kamuran Tün'den alacağımız var' diyerek para karşılığında Kamuran'la iletişime geçirdik, İstanbul'a getirdik. Duygu ile anlaşmamızdaki amacımız, sahte isimle hesap açmıştım ve Kamuran Tün ile ayarlayacağım buluşmaya bir kadının gitmesi gerekiyordu. Kadıköy'e gittik. Duygu ile Kamuran Tün buluştu. Onları uzaktan izleyip takip ettim. Onlar ayrıldıktan sonra olayı gerçekleştirdim. Züleyha takma ismiyle hesap açıp konuşmaya başladım, cep numarasını aldım. Babama bahsedince, babam ve amcam Salih Tumuçin(42) ile plan“yaptık.'



Edinilen son dakika haberine göre 7 bıçakla ağır yaralanan Kamuran Tün, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kasten yaralama, cinsel taciz ve yangın suçlamasıyla 3 adet suç
kaydı bulunan Kamuran Tün'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ve Gayrettepe Cinayet Büro Amirliği
dedektifleri hızlıca harekete geçti.

Azmetterici baba Hacı Tumuçin Tuzla'da, dayı Selçuk Başboğa Maltepe'de, Duygu Hilal A. ise Tekirdağ'da yakalandı. 4 şüpheli tutuklanma talebiyle Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Kasten yaralamadan bir adet suç kaydı çıkan amca Salih Tumuçin'in ise henüz yakalanamadığı ve hâlen Irak'ta olduğu belirlendi.
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