  • USD: 8,90 - 8,91
  • EURO: 10,28 - 10,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi

Türk Metal ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 2021-2023 dönemini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi müzakereleri resmen başladı. Yaklaşık 127 bin işçiyi ilgilendiren sözleşme ile maaşlar netleştirilecek.

Ekleme: 13.10.2021 - 10:23 Güncelleme: 13.10.2021 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi
MESS'te düzenlenen ilk oturumda Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ ile MESS Genel Sekreteri yer aldı. Müzakereler sırasında MESS tarafının verdiği, sözleşmenin 3 yıllık olması yönündeki teklif, Türk Metal tarafından reddedilirken, daha sonra görüşülmek üzere ertelendi.

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ

Görüşmelerde Türk Metal'in kabul ettiği bir dizi madde, tutanak altına alındı. Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde ikinci oturum için taraflar, 26 Ekim'de bir araya gelecek. Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme, Türkiye'nin özel sektördeki en büyük toplu iş sözleşmesi olarak biliniyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki otomotiv, demir çelik, elektronik ürünler ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren en büyük işletmelerde çalışan işçiler, bu müzakerelerle sözleşme imzalıyor. Toplu sözleşme, toplam 179 işverene bağlı 210 işyerini kapsayacak.

TÜRK METAL NE İSTİYOR?

Türk Metal, toplu sözleşmeler için ilk yılın ilk 6 ayı yüzde 29.57, ikinci 6 ayı enflasyon oranı; ikinci yılın ilk 6 ayı enflasyon oranı ve saatlik 1 lira artış, ikinci 6 ayda enflasyon oranında zam artışı istemişti.

EN BÜYÜKLER KAPSAMDA

Sözleşme, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 20 firmayı kapsayacak. Toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerinden bazıları şunlar: Ford Otomotiv, Oyak Renault, Arçelik, Tofaş Türk, İÇDAŞ, Mercedes Benz Türk, BSH Ev D Aletleri, Aygaz, Borçelik, Bosch, Türk Traktör, MAN Türkiye, Siemens, Otokar, Borusan Mannesmann, Autoliv Cankor.
Tel Rıfat'ta sıcak dakikalar! Rusya'ya ait drone düşürüldü! Mehmetçik eller tetikte bölgeyi izliyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'YPG/PKK'ya Harekat' açıklaması! ABD ve Rusya sözünü tutmadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğal gaz açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama
CHP'li Ali Mahir Başarır'ın dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! 'Devletin ordusu Katar'a satılmıştır' sözleri tepki çekmişti...
Emekliye 3’lü kazanç! Geliri artıracak talepler: İntibak iyileştirmesi, maaş, büyümeden pay...
CHP'li Mahmut Tanal'ın 'Silopi'de çocukların spor yapabileceği spor alanları yok' iddiası görüntülerle yalanlandı!
Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi
'Siyasi Cinayet' iddiaları ile ilgili flaş gelişme: Soruşturma başlatıldı...
Ankara'da Mansur Yavaş öfkesi! Asfalta milyonlar gitti yollar delik deşik
Hakan Bayrakçı’dan CHP’ye sert eleştiriler
Çalışmak için 1 milyon kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 7 bin TL'den başlıyor!
İstanbul'da metrobüslerin tavanlarından su akıyor! CHP'li İBB'nin utanç görüntüleri....
AİHM cinsel istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
Döviz bürolarında yeni dönem: Türkiye'de dört faaliyet bölgesi belirlendi
Günün en ilginç haberi: Uzaylı vakıf kocamı çaldı! 2 milyon liralık boşanma davası açtı
İngiltere'de yeni kriz patlak verdi!
Türkiye ile Pakistan'ın denizaltı anlaşması dünyanın gündeminde
Boğaz'da dehşet anları! Sosyal medya fenomeni Baran Taşkut fiyatı çok buldu çalışanları dövdü
İzmir'de saplantılı aşık dehşeti! Bir sapıktan kaçtı diğerine yakalandı
Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Otomobilde ekim ayı kampanyaları belli oldu: Sıfır faiz 15 bin TL indirim var

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji'den İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 48 kent için sağanak uyarısı! Çok kuvvetli geliyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Türkiye'de bir ilk olacak: Milli Savaş Uçağı için de kullanılacak

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Squid Game'in başrolünün saçını neden kırmızıya boyadığı ortaya çıktı!

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak?

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'

Tarihe dikkat! 'İkisi bir arada öldürücü olabiliyor'