Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri başladı! 127 bin işçi bu görüşmelere kilitlendi

MESS'te düzenlenen ilk oturumda Türk Metal Genel Başkan Yardımcısı Uysal Altundağ ile MESS Genel Sekreteri yer aldı. Müzakereler sırasında MESS tarafının verdiği, sözleşmenin 3 yıllık olması yönündeki teklif, Türk Metal tarafından reddedilirken, daha sonra görüşülmek üzere ertelendi.EKONOMİNİN LOKOMOTİFİGörüşmelerde Türk Metal'in kabul ettiği bir dizi madde, tutanak altına alındı. Toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde ikinci oturum için taraflar, 26 Ekim'de bir araya gelecek. Türk Metal ve MESS arasındaki toplu sözleşme, Türkiye'nin özel sektördeki en büyük toplu iş sözleşmesi olarak biliniyor. Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki otomotiv, demir çelik, elektronik ürünler ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren en büyük işletmelerde çalışan işçiler, bu müzakerelerle sözleşme imzalıyor. Toplu sözleşme, toplam 179 işverene bağlı 210 işyerini kapsayacak.TÜRK METAL NE İSTİYOR?Türk Metal, toplu sözleşmeler için ilk yılın ilk 6 ayı yüzde 29.57, ikinci 6 ayı enflasyon oranı; ikinci yılın ilk 6 ayı enflasyon oranı ve saatlik 1 lira artış, ikinci 6 ayda enflasyon oranında zam artışı istemişti.EN BÜYÜKLER KAPSAMDASözleşme, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 20 firmayı kapsayacak. Toplu sözleşme kapsamındaki işyerlerinden bazıları şunlar: Ford Otomotiv, Oyak Renault, Arçelik, Tofaş Türk, İÇDAŞ, Mercedes Benz Türk, BSH Ev D Aletleri, Aygaz, Borçelik, Bosch, Türk Traktör, MAN Türkiye, Siemens, Otokar, Borusan Mannesmann, Autoliv Cankor.