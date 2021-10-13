Sendikaların asgari ücret zam talebi belli oldu! 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Aralık ayında 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret zam pazarlığı için bir araya gelecek olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri, milyonlarca asgari ücretlinin zam oranını belirleyecek. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığını ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek, 'İnanıyoruz ki işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklardık. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz elbette' dedi.Arslan, Antalya'da gerçekleştirilen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı kapsamında gazetecilerle bir araya geldi. Asgari ücret ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arslan, Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 40 olduğunu ve bunun büyük bir bölümünün de özel sektörde yer aldığını belirtti. Asgari ücret belirlenmesindeartık farklı bir modele ihtiyaç olduğunu belirten Arslan, şunları söyledi: 'Asgari ücret tespit komisyonunda, temsil açısından son derece zayıf, adaletsiz ve katılım anlayışından uzak bir sistem mevcut. Bu nasıl aşılabilir, uzun yıllar gündeme getirdik. Sanıldı ki orada Türk-İş olmasın biz olalım. Biz böyle demiyoruz, herkes üyesi kadar orada olsun, bu yapılmadı. Asgari ücret komisyonunda mevzuat değişimi lazım. Daha geniş katılımlı olmalı, sendika üye sayısına oranla temsil edilmeli.'ENFLASYON ÜZERİNDE ZAM TALEBİGeniş katılımlı tespit komisyonu oluşturulmasının hem tartışmaları, hem de bir kesim üzerindeki sorumluluğu azaltacağını aktaran Arslan, daha katılımcı bir yapının inşa edilmesi gerektiğine işaret etti.