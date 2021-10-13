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Magnum Çekiliş Sonuçları Açıklandı Mı? 2021 Magnum Porsche Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Magnum Porsche çekiliş sonuçları için araştırmalar başladı. Magnum çekişinin ne zaman olacak merak konusu oldu. Peki Magnum Çekiliş Sonuçları Açıklandı Mı? 2021 Magnum Porsche Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ekleme: 13.10.2021 - 12:21 Güncelleme: 13.10.2021 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Magnum Çekiliş Sonuçları Açıklandı Mı? 2021 Magnum Porsche Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Magnum çekiliş sonuçları katılanlar tarafından en çok araştırılan konu haline geldi. Magnum çekilişi 2021 yılında çekilişe katılanlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. “Magnum çekilişi açıklandı mı? Magnum çekilişi ne zaman açıklanacak?” soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. Magnum'un yayınladığı takvime göre 2021 Magnum Porsche çekilişi 13 Ekim saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak yapılacak.

Magnum Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Magnum Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?


Magnum çekiliş sonuçları 13 Ekim 2021 Saat 11.00'da açıklanacak. Çekiliş U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzurunda yapılacak. Çekilişe isteyen herkes katılabilecek.

Magnum Çekiliş Sonuçları Nerede Açıklanacak?


Magnum çekilişini kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihinde Hürriyet Gazetesi Cumhuriyet Eki Türkiye baskısında açıklanacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat gönderilecek.

Magnum Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Magnum Çekiliş Ödülü Ne Kadar?


Magnum çekilişini kazanan 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı, 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş ikramiyesine sahip olacak. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler çekilişi kazanan talihlilere aittir.


Magnum Çekiliş Sonuçları Açıklandı Mı? 2021 Magnum Porsche Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?” sorularının yanıtı açıklanan son bilgilere göre bu şekildedir.
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