İngiltere'de yeni kriz patlak verdi!

İngiltere'de devam eden ağır vasıta sürücü eksikliği, ülkedeki limanlarda kendini gösteriyor.Londra'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı olan nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve koronavirüs salgını ülkede gıda sektöründen, imalat ve enerji sektörüne kadar uzanan sorunlara neden oldu.LİMANLAR KONTEYNERLERLE DOLDUDünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk, İngiltere'deki nakliye krizi nedeniyle ülkenin önemli limanlarından Felixstowe'un konteynerlerle dolu olduğunu, bu yüzden büyük yük gemilerinin alternatif limanlara gönderildiğini duyurdu.BÜYÜK GEMİLER YÜK BOŞALTAMIYORDanimarkalı konteyner şirketinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin toplam konteyner ticaretinin yüzde 36'sının yapıldığı ülkenin doğusundaki Felixstowe limanında biriken konteynırlar nedeniyle artık büyük gemilerin yük boşaltamadığına dikkat çekildi.ÇÖZÜM ALTERNATİF LİMANLARŞirkete ait büyük kargo gemileri Bristol gibi alternatif limanlara yönlendirilirken, daha sonrasında ise küçük kargo gemileriyle ihtiyaç olduğu kadar yükün Felixstowe limanına getiriliyor.'2022'YE KADAR ÇÖZÜLEMEYECEK' UYARISIİngiltere'nin en büyük konteyner limanındaki kargaşa, perakendecilerin Noel alışveriş sezonu öncesinde ürün stoklamasının ardından geldi.İngiliz basınından Daily Mail, endüstri patronlarının, İngiliz limanlarını saran krizin 2022'ye kadar çözülemeyeceği ve bu Noel'de raflarda boşluklara yol açacağı konusunda uyardığını yazdı.'NOEL'DE RAFLARDA BOŞLUKLAR OLACAK''Noel kabusu' başlıklı haberde, bir nakliye yetkilisinin 'Bu Noel raflarda boşluklar olacak.' şeklindeki ifadesi aktarıldı.Sun gazetesi, sıkışıklığın yaşandığı Felixstowe limanından görüntülere yer verdi.İNGİLTERE'DEKİ AKARYAKIT KRİZİİngiltere, daha önce ağır vasıta sürücülerinin sayısının yetersiz kalması nedeniyle benzin istasyonlarında yaşanan akaryakıt kriziyle gündeme geldi.Araçlarına benzin alabilmek için her tür olasılığı değerlendiren sürücüler, uzun araç kuyruklarına neden oldu.Şoför eksikliği nedeniyle istasyonlara sevkiyat yapılabilmesi için İngiliz askerler devreye alındı.